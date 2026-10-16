Afrique: L'ESZ prépare son match en coupe de la CAF - On met le paquet

Requinqués après leur brillant succès sur l'ESHS en championnat, les hommes de Chokri Khatoui travaillent d'arrache-pied pour être fin prêts au premier rendez-vous en Coupe de la CAF avec le Real Bamako.

Pour l'ESZ, une qualification à une compétition africaine n'arrive pas tous les ans. Sa première participation en Coupe de la CAF remonte à 2006. Après un tour préliminaire réussi avec une qualification aux dépens de l'US Ouagadougou ( victoire 2 à 0 au match aller et 0 à 0 au match retour), les "Sang et Or" de Zarzis butent en seizièmes de finale ( 1er tour à l'époque) sur le club marocain, l'Olympique de Khouribga.

Malgré un succès au match aller par 1 à 0, l'ESZ subit une lourde défaite au match retour par 6 buts à 0 et sort de la compétition. Pour sa deuxième participation cette année, les coéquipiers de Seifeddine Charfi ont bien débuté avec une qualification facile au détriment du club sénégalais Diambara FC ( victoire 3 à 1 à l'aller et défaite au match retour par 1 à 0 ) pour affronter au second tour le Real Bamako.

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L'objectif sera cette fois d'obtenir le billet pour la phase de poules. La première manche se joue ce samedi au Stade Taieb Mhiri, un stade jugé porte-bonheur pour les Zarzissiens qui iront en grand nombre soutenir leur équipe avec l'espoir de l'emporter avec un avantage conséquent et sécurisant avant la partie retour le 24 octobre.

Laâbidi retrouve la forme et le flair du but

L'ESZ dispose de bons atouts offensifs pour prendre le large dès le premier match. À la différence de l'ex-attaquant de l'Espérance Sportive de Tunis, Kebba Sowe, qui peine à s'intégrer dans le dispositif des "Sang et Or" de Zarzis, l'ex-attaquant du Club Africain, Hamdi Laâbidi, n'éprouve pas, lui, les mêmes difficultés. Contre l'ESHS, il a étalé tout son registre avec des tirs variés dans le cadre et un deuxième but après le premier de Hédi Jertila qui a ouvert le bal d'une belle victoire.

Il a trouvé en Rayan Smâali en première période et Amir Tajouri en seconde mi-temps de bons pourvoyeurs de ballons qui l'ont aidé à retrouver la forme et le flair du but. De bon augure pour ce parasite des défenses les plus hermétiques qui va peser de tout son poids dans cette double confrontation avec les Maliens.

Ghouma et Chouchen rempilent

L'effectif de Chokri Khatoui a été renforcé durant la semaine par deux éléments qui vont stabiliser davantage la défense (Firas Ghouma) et l'entrejeu (Moatez Chouchen). Ils ne seront pas dans la liste des convoqués pour les deux matches contre le Real Bamako, mais ils seront bientôt prêts à reprendre leurs places dans le groupe même s'il va leur falloir user de toute leur expérience pour arracher de nouveau des places de titulaires.