Le directeur de l'Observatoire de la colonisation, Nasir Abou Thabet, a annoncé que 9.528 violations liées à la colonisation avaient été recensées en Cisjordanie et à Al-Qods occupée depuis le début de 2026 jusqu'au mois d'octobre en cours. Ces violations ont touché 368 villages et localités palestiniens, dans un contexte d'intensification des attaques de colons et d'expansion des activités de colonisation.

Dans une déclaration à la presse, Abou Thabet a indiqué que les données de terrain témoignaient d'une augmentation des agressions des colons et des activités de colonisation. Selon lui, ces pratiques contribuent à fragmenter le territoire palestinien et à imposer de nouvelles réalités sur le terrain, sous la protection des forces d'occupation sionistes.

Il a précisé que l'Observatoire avait documenté 7.099 violations sur le terrain parmi l'ensemble des violations recensées. Celles-ci concernent notamment les incursions, les agressions contre les habitants et leurs biens, l'expansion des colonies ainsi que les atteintes aux terres et aux lieux saints.

Les incursions et les intimidations en tête des violations

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Selon les données de l'Observatoire, le secteur des déplacements et des incursions a enregistré 3.012 violations, dont 1.748 cas d'intimidation et de comportements menaçants envers les habitants sur les routes, 971 incursions dans des zones résidentielles et 293 fermetures de routes et de villages. Ces mesures restreignent les déplacements des Palestiniens et les compliquent entre les différentes régions.

Dans le domaine de la sécurité des personnes, l'Observatoire a recensé 2.621 violations ayant entraîné la mort de 29 Palestiniens sous les tirs des forces d'occupation et des colons, ainsi que 491 blessés à des degrés divers. Il a également documenté 1.881 agressions physiques et attaques directes sur le terrain.

Ces violations comprennent 195 incidents de tirs à balles réelles contre des Palestiniens, 21 incidents de personnes renversées par des véhicules et quatre agressions à l'arme blanche commises par des colons, selon les données communiquées par Abou Thabet.

Expansion des colonies et attaques contre les terres et les biens

Concernant les activités de colonisation et les lieux saints, l'Observatoire a recensé 2.146 violations, dont 1.812 activités d'expansion coloniale sioniste comprenant le nivellement des terres, le tracé de routes et la confiscation de terrains. Il a également enregistré 179 profanations de lieux saints et de mosquées, ainsi que 155 installations de caravanes et de nouveaux équipements liés à la colonisation.

Par ailleurs, 1.137 violations ont visé les terres et les biens palestiniens. Elles comprennent 480 cas de vol de biens, de bétail et de matériel agricole, 374 actes de destruction et de dégradation de maisons et de véhicules, ainsi que 283 opérations de destruction et de démolition de structures.

Dans le secteur agricole et environnemental, l'Observatoire a documenté 612 violations, dont 369 incendies ayant touché des terres et des maisons, et 243 cas de destruction de cultures agricoles et d'oliviers. Ces actes surviennent alors que les terres agricoles sont de plus en plus ciblées à l'approche de la saison de récolte des olives.

Naplouse, Ramallah et Al-Khalil les plus touchées

Sur le plan géographique, le gouvernorat de Naplouse arrive en tête avec 2 800 violations, soit 29,4 % du total. Il est suivi de celui de Ramallah et Al-Bireh, avec 2 388 violations (25,1 %), puis Al-Khalil, avec 1 646 violations (17,3 %), et Al-Qods, avec 644 violations (6,8 %).

Les autres gouvernorats ont enregistré 496 violations à Tubas, 460 à Salfit, 320 à Jénine, 274 à Beit Lahm, 161 à Ariha et 127 à Qalqiliya.

À l'échelle des villes et des villages, la localité de Yatta, dans le gouvernorat d'Al-Khalil, arrive en tête des zones les plus touchées avec 506 violations. Elle est suivie du village d'Al-Mughayyir, avec 397 violations, d'Al-Qods, avec 296, et de Turmus Ayya, avec 290.

Les attaques ont également touché les villages de Qusra, Sinjil, Jalud, Burqa, Beita, Qaryout et Douma, ainsi que la ville d'Al-Khalil, selon les données de l'Observatoire.

Selon les données de l'Observatoire de la colonisation, ces chiffres témoignent de l'extension des attaques contre les Palestiniens, leurs terres et leurs biens en Cisjordanie et à Al-Qods occupée, parallèlement à la poursuite de l'expansion des colonies. Les risques s'accentuent pour les communautés palestiniennes et les agriculteurs, particulièrement pendant la saison de récolte des olives.