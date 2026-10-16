Tunisie: CAB - Malentendu dissipé - Riadh Mokdad présente ses excuses...

L'actuel président cabiste dit regretter que ses déclarations à propos de la gestion de ses prédécesseurs aient été mal interprétées.

Les dernières déclarations du président du comité provisoire, Riadh Mokdad, lors de la conférence de presse tenue il y a deux semaines, ont continué à faire des vagues dans l'entourage des ex- responsables cabistes du moins jusqu'à dimanche dernier. Rappelons que ces derniers ont été «taxés» de mauvaise gestion des affaires au cours de leur passage au CAB et que la passation était pour le moins tronquée.

Dans une interview accordée à la télévision, le président actuel est revenu sur les propos un peu jugés inexacts à l'égard de ses prédécesseurs. «Je regrette qu'il y ait eu une mauvaise interprétation de mes déclarations et je m'en excuse. Le comité actuel remercie l'ex-président Samir Yaâcoub et toute l'équipe qui a travaillé avec lui à la tête du club. Reconnaître ses erreurs nous fait sortir grandis», répondait Riadh Mokdad aux palabres suscitées par ses propos. L'incident est clos!

CAB- USM: la VAR fait la sieste !

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Le match du week-end passé qui a opposé les Cabistes aux Usémistes au Stade 15-Octobre a montré, une fois de plus, que les arbitres qui supervisent la VAR pouvaient être complètement à côté du sujet. De l'avis de tous les observateurs et chroniqueurs sportifs, le CAB a été lésé. En effet, en maniant les images vidéo de la télévision dans tous les sens, on déduit aisément que deux pénaltys flagrants n'ont pas été sifflés en faveur des locaux.

Et ni l'arbitre du match Nidhal Ltaief ni les arbitres de la VAR n'ont daigné revoir les fautes commises à l'intérieur de la zone interdite par les défenseurs monastiriens, d'abord en première période de jeu sur Traoré, ensuite en seconde mi-temps sur Faty. Absence totale de communication entre les arbitres... Quel gâchis! L'incompréhension du public «jaune et noir», très en colère, est que les joueurs, comme responsables sur le banc, n'ont pas constesté les décisions de l'arbitre.

Plainte auprès de la FTF et de la DNA

Les responsables du CAB ont adressé, suivant le site officiel du club, une lettre au président de la FTF et au président de la DNA, à la fois, dans laquelle ils se plaignent des erreurs flagrantes commises par les arbitres lors du match CAB- USM, arbitres qui n'ont même pas daigné recourir aux techniques de la VAR pour rendre justice aux Cabistes. Le comité directeur provisoire, par le biais de son secrétaire général Saber Ben Barka, dénonce donc avec véhémence ce comportement irresponsable de l'arbitrage à cette occasion. On a pensé réduire le nombre des injustices en instaurant la VAR dans nos stades, mais rien n'y fait ! Cherchez l'erreur...