Tunisie: « Remember me » de Hammadi Ben Saâd au Grafiflow - Rétrospective d'un « artiste vif »

Une exposition rétrospective dédiée à feu Hammadi Ben Saâd se tient au Grafiflow depuis le 9 octobre et se poursuivra jusqu'au 1er novembre prochain. Intitulée « Remember me » (Souviens-toi de moi), elle retrace près d'un demi-siècle de création, de liberté esthétique et d'expérimentations.

Né en 1948, Hammadi Ben Saâd s'est éteint en 2025, laissant derrière lui des oeuvres de styles et d'inspirations divers. Artiste autodidacte, il a commencé son parcours dans les années 60. C'était une figure singulière de la scène plastique tunisienne, tant par l'étendue de son corpus artistique que par la richesse expressive de ses créations.

Il a constamment remis en jeu son langage artistique qu'il a qualifié lui-même de « recherches plastiques », ce qui en fait un peintre inclassable. Son rapport à la matière et à son art, d'une manière générale, était en effet en perpétuelle évolution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Refusant de se « condamner à un carcan formel », il explorait à chaque fois de nouvelles techniques et de nouveaux univers, échappant toujours aux cadres préétablis. Sans jamais chercher à « intellectualiser sa peinture », comme il l'a précisé, Hammadi Ben Saâd s'est défini comme « un peintre vif », pas « un peintre naïf ». Cette distinction résume sa conception de l'acte créateur et son désir irrépressible d'émancipation.

L'exposition est ainsi structurée en différents espaces, chacun dédié à une étape de son cheminement, en plus de documents, d'archives et mêmes d'outils personnels. Elle reflète ce mouvement continu à travers des figures, des traits, des lignes continues, des collages et des installations. Leur point commun tient à la liberté du geste, à la relation instinctive à la matière et à ce que Hammadi Ben Saâd a décrit comme « une très grande part de son regard intérieur ». Animateur et pédagogue nourri par l'univers juvénile, il a toujours gardé son âme d'enfant. Certaines de ses oeuvres s'apparentent à des rêveries qui nous transportent dans des terrains propices à l'évasion externe comme à l'introspection. Son art est alors personnel, né d'un besoin de « savoir s'écouter, se connaître soi-même ».

Dans cette exposition au Grafiflow, la chronologie stricte importe peu, car les toiles se croisent et se répondent, portées par une même quête, sans pour autant se ressembler.

L'une des marques majeures de l'oeuvre de Hammadi Ben Saâd réside dans l'énigme du visage, à la frontière de la figuration et de la spontanéité du geste. Ce style caractérise essentiellement les débuts de sa carrière. Des masques et des visages reviennent de manière récurrente dans les pièces exposées, avec des formes et des couleurs diverses. Seuls, en diptyques ou en triptyques, ils oscillent entre apparition et effacement, présence et absence.

Parmi les thèmes clés dans les créations de l'artiste, il y a également ce qu'il a nommé lui-même « Les hommes des cavernes ». Ce sont des représentations de créatures géantes qui rappellent fortement le « ghoul » qui hante nos légendes populaires. Ces dessins sont faits en grands formats hybrides, avec des traits monochromes.

Et puis, il y a la déconstruction de l'image. L'artiste a exploré les possibilités expressives de la déchirure pour recomposer les fragments à sa manière, à travers les collages qui reflètent son tempérament.

Certaines oeuvres sont des dessins sur des supports alternatifs : papiers de journaux, affiches publicitaires... Pour Ben Saâd, les lignes préexistantes font l'effet de structure et de rythme pour organiser l'espace de l'image.

L'exposition inclut également un espace réservé aux installations. Ce sont des peintures en grand format que l'artiste réalisait au sol et suspendait comme on étend le linge. C'est cette image que reproduit la mise en espace des toiles qui se déploient comme des tapis suspendus.

La rétrospective suit ainsi l'élaboration de la démarche créative de Hammadi Ben Saâd. Elle ne se réduit pas à un simple hommage résumant le parcours d'un artiste plasticien qui a refusé de s'enfermer dans une définition unique. C'est une invitation à se souvenir de l'artiste et à la découverte des multiples facettes de son art.

Elle est la preuve que son univers pictural reste constamment ouvert à de nouvelles lectures, de nouveaux questionnements et une conversation avec une oeuvre qui continue d'impressionner, d'inspirer et de vivre au-delà de son créateur.

Il est à noter que le Grafiflow accueille également des présentations de livres, des spectacles et d'autres rencontres entre artistes et amateurs d'art.