Tunisie: Haltérophilie - Moisson monstrueuse en médailles - 147 médailles, et après ?

« La sélection tunisienne d'haltérophilie a achevé sa participation aux championnats arabes, toutes catégories confondues chez les filles et les garçons, ainsi qu'aux championnats d'Afrique des catégories cadets et juniors, également féminines et masculines, organisés à Mostaganem, en Algérie, du 5 au 13 octobre.

La délégation tunisienne a réalisé un bilan de 82 médailles au niveau arabe, dont 24 en or, et 65 médailles au niveau africain, dont 19 en or, portant le total à 147 médailles de différentes couleurs dans les deux compétitions ».

C'est bon à prendre et bravo pour celles et ceux qui ont convenablement représenté leur pays et leur discipline sportive. Mais une question qui se pose : quel a été le niveau des performances enregistrées ? N'oublions pas quand même que les Tunisiennes et Tunisiens figurent parmi les haltérophiles les plus avancés et que leurs performances sont remarquables au niveau international. Nous avons eu des champions du monde, des champions méditerranéens et leurs scores titillent les meilleurs.

Les pieds sur terre

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Il faudrait, de ce fait, savoir lire ces performances pour en tirer le plus d'avantages et pour motiver les jeunes qui ont eu la joie de rentrer avec une médaille. Il ne faudrait pas que cette précieuse relique dans la vie d'un athlète soit une fin en soi.

Il y a encore du travail à faire, surtout dans un sport qui, en Tunisie, commence à avoir sa propre « école ». Il est, de ce fait, nécessaire de savoir utiliser cette magnifique ambiance, qui a, de toutes les manières, servi les intérêts du sport national, tout en gardant les pieds sur terre. C'est à partir de la prochaine édition que nous pourrions situer de manière plus exhaustive la valeur et le niveau arabe et africain en haltérophilie.