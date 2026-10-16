Tunisie: EST - Ayant déjà entraîné trois clubs dans le continent - Pablo Franco, Monsieur Afrique !

Le technicien espagnol n'est pas un novice sur le continent africain pour avoir déjà entraîné Simba SC, Amazulu FC et Mas Fès.

Le choix porté sur Pablo Franco n'est pas anodin. Son nom figurait déjà dans la short-list avant même le départ de Laurentiu Reghecampf. Quand le technicien roumain a décidé de partir, le choix s'est vite fait : le technicien espagnol était libre, ce qui a, d'ailleurs, facilité les négociations. De plus, Pablo Franco connaît bien l'Afrique pour avoir été à la tête de trois clubs, Simba SC, le club sud-africain Amazulu FC et Mas Fès avec lequel il a remporté le titre de champion du Maroc la saison dernière.

9 matchs en Coupe de la CAF

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Pablo Franco a disputé 9 matchs en Coupe de la Confédération lors de la saison 2021-2022 quand il était à la tête de la formation tanzanienne de Simba. Il a gagné tous les matchs à domicile contre Orlando Pirates, RS Berkane et l'ASEC Mimosas, mais a perdu ses matchs à l'extérieur face à ces mêmes adversaires. Il a, par ailleurs, été éliminé au stade des quarts de finale par Orlando Pirates. Simba s'est imposé à l'aller (1-0). Orlando Pirates s'est imposé au match retour au temps réglementaire (1-0), avant de se qualifier aux demi-finales à la faveur des tirs au but (4-3).

Une anxiété à gérer...

Le coach "sang et or" a donc une expérience en Coupe de la CAF, mais pas en Ligue des champions qu'il découvrira à partir de ce dimanche à Misrata. Quand on sait que le coach "sang et or" a perdu ses matchs à l'extérieur en Coupe de la CAF, on comprend son anxiété: "Le déplacement à Misrata est difficile, mais nous ferons en sorte que l'Espérance présente son visage habituel en Ligue des champions", a t-il déclaré à propos du match de dimanche contre Asswehly SC. Cela dit, Pablo Franco n'a pas droit à l'erreur à Misrata où il est appelé à prendre option afin de faciliter la manche retour à Radès, le samedi 24 octobre à 17h00.

Le coach "sang et or" doit savoir gérer son anxiété et faire en sorte, qu'à défaut de victoire, de rentrer au moins avec un point de Misrata, d'autant que la direction du club lui a offert les conditions optimales de réussite avec un déplacement en avion spécial, samedi matin à Misrata.