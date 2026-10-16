Afrique: Coupe de la CAF - Le Raja et l'AS FAR en quête d'une qualification pour la phase de groupes

15 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Le Raja de Casablanca et l'AS FAR s'apprêtent à entamer leur campagne au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), avec l'ambition de décrocher leur billet pour la phase de groupes. Exemptés du premier tour, les deux représentants marocains feront leur entrée en lice ce week-end dans des confrontations qui nécessiteront sérieux, efficacité et maîtrise sur l'ensemble des deux manches.

L'AS FAR affrontera le Club Omnisports de Korhogo (CO Korhogo), représentant de la Côte d'Ivoire. Le match aller est programmé le 17 octobre en Côte d'Ivoire, tandis que la rencontre retour aura lieu le 25 octobre à Rabat. Les Militaires auront ainsi l'occasion de conclure cette double confrontation devant leur public. Pour espérer aborder la manche retour dans les meilleures conditions, les Rbatis devront négocier avec prudence leur déplacement, tout en cherchant à obtenir un résultat favorable face à une formation ivoirienne qui a validé sa qualification au terme du premier tour préliminaire.

De son côté, le Raja de Casablanca croisera le fer avec les Nigérians d'El-Kanemi Warriors. La première manche se disputera le 18 octobre au Nigeria, avant le match retour prévu le 23 octobre à Casablanca.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Verts devront faire preuve de concentration lors de cette première sortie à l'extérieur, avant de retrouver leurs supporters pour une rencontre qui pourrait s'avérer décisive dans la course à la qualification.

Le calendrier offre donc aux deux clubs marocains un défi similaire : bien négocier le match aller pour se donner les moyens de faire la différence à domicile. La solidité défensive, l'efficacité devant le but et la gestion des temps forts comme des périodes difficiles seront autant de facteurs susceptibles de peser dans le dénouement de ces confrontations.

L'enjeu est important puisque seuls les vainqueurs de ce deuxième tour accéderont à la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Pour le Raja et l'AS FAR, deux clubs aux ambitions continentales affirmées, franchir ce cap permettrait de poursuivre leur quête d'un parcours remarquable et de maintenir la présence marocaine parmi les équipes en lice pour le trophée.

Les deux formations sont désormais attendues sur le terrain pour transformer leurs ambitions en qualification.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.