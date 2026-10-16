Afrique: Coupe de la CAF - Le Raja et l'AS FAR en quête d'une qualification pour la phase de groupes

Le Raja de Casablanca et l'AS FAR s'apprêtent à entamer leur campagne au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), avec l'ambition de décrocher leur billet pour la phase de groupes. Exemptés du premier tour, les deux représentants marocains feront leur entrée en lice ce week-end dans des confrontations qui nécessiteront sérieux, efficacité et maîtrise sur l'ensemble des deux manches.

L'AS FAR affrontera le Club Omnisports de Korhogo (CO Korhogo), représentant de la Côte d'Ivoire. Le match aller est programmé le 17 octobre en Côte d'Ivoire, tandis que la rencontre retour aura lieu le 25 octobre à Rabat. Les Militaires auront ainsi l'occasion de conclure cette double confrontation devant leur public. Pour espérer aborder la manche retour dans les meilleures conditions, les Rbatis devront négocier avec prudence leur déplacement, tout en cherchant à obtenir un résultat favorable face à une formation ivoirienne qui a validé sa qualification au terme du premier tour préliminaire.

De son côté, le Raja de Casablanca croisera le fer avec les Nigérians d'El-Kanemi Warriors. La première manche se disputera le 18 octobre au Nigeria, avant le match retour prévu le 23 octobre à Casablanca.

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Les Verts devront faire preuve de concentration lors de cette première sortie à l'extérieur, avant de retrouver leurs supporters pour une rencontre qui pourrait s'avérer décisive dans la course à la qualification.

Le calendrier offre donc aux deux clubs marocains un défi similaire : bien négocier le match aller pour se donner les moyens de faire la différence à domicile. La solidité défensive, l'efficacité devant le but et la gestion des temps forts comme des périodes difficiles seront autant de facteurs susceptibles de peser dans le dénouement de ces confrontations.

L'enjeu est important puisque seuls les vainqueurs de ce deuxième tour accéderont à la phase de groupes de la Coupe de la CAF. Pour le Raja et l'AS FAR, deux clubs aux ambitions continentales affirmées, franchir ce cap permettrait de poursuivre leur quête d'un parcours remarquable et de maintenir la présence marocaine parmi les équipes en lice pour le trophée.

Les deux formations sont désormais attendues sur le terrain pour transformer leurs ambitions en qualification.