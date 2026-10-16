Tunisie: Loi de finances 2027 - Smartphones, logement, projets des jeunes... ce qui pourrait changer pour les Tunisiens

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit plusieurs mesures susceptibles d'avoir des répercussions sur le quotidien des Tunisiens, notamment en matière de logement, d'importation de smartphones, de financement des projets des jeunes et de coût des voyages à l'étranger.

Il prévoit également une enveloppe de 35 millions de dinars pour les sociétés communautaires, ainsi que des financements spécifiques en faveur de l'entrepreneuriat. Sur le plan des finances publiques, l'une des principales dispositions concerne des facilités de financement pouvant atteindre 9,8 milliards de dinars au profit du Trésor public, remboursables sur 15 ans, dont trois années de grâce, sans intérêts.

L'impact concret de ces mesures dépendra toutefois des modalités de leur application. Certaines pourraient alléger les coûts supportés par des catégories de citoyens, tandis que d'autres se traduisent par des charges supplémentaires ou par des engagements financiers à plus long terme pour l'État.

Des droits de douane réduits sur les smartphones

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Parmi les dispositions susceptibles d'intéresser les consommateurs figure la proposition de ramener à 10 % les droits de douane appliqués aux smartphones. Cette mesure pourrait réduire le coût d'importation des appareils et, éventuellement, favoriser une baisse de leurs prix sur le marché local.

Une diminution des droits de douane ne se répercute toutefois pas automatiquement et intégralement sur le prix payé par le consommateur. Celui-ci dépend également des autres prélèvements fiscaux, des coûts d'importation, des marges des opérateurs économiques et de l'évolution du taux de change. En l'absence de précisions sur l'ensemble de ces paramètres, il n'est donc pas possible d'estimer la baisse effective dont pourraient bénéficier les acheteurs.

Logement : des allègements fiscaux envisagés

Le projet prévoit également des mesures fiscales concernant certains terrains destinés à des programmes de logement, ainsi qu'une révision des droits d'enregistrement applicables au premier logement.

Les exonérations envisagées pourraient contribuer à réduire une partie des coûts supportés par les opérateurs chargés de réaliser les projets immobiliers. De son côté, une révision des frais d'enregistrement pourrait alléger le coût d'acquisition de certains logements pour les acheteurs concernés.

L'effet sur l'accès au logement dépendra néanmoins des conditions d'éligibilité, des modalités d'application des mesures et de leur éventuelle répercussion sur les prix de vente. Un allègement fiscal accordé aux promoteurs ne garantit pas, à lui seul, une diminution équivalente du prix final pour les ménages.

Cinq millions de dinars pour les projets des jeunes

Le financement de l'entrepreneuriat figure également parmi les axes du projet de loi de finances. Une enveloppe de 5 millions de dinars est prévue pour soutenir les projets portés par les étudiants et les diplômés de la formation professionnelle relevant des catégories concernées, au titre des années 2027 et 2028.

Le dispositif doit prendre la forme de prêts assortis de conditions préférentielles. Il vise ainsi à faciliter le lancement de projets et à renforcer les possibilités d'accès au financement pour les jeunes porteurs d'initiatives.

Cette enveloppe ne constitue toutefois pas une aide financière versée directement à chaque jeune. Le nombre de bénéficiaires, le montant des prêts et les critères précis d'octroi restent des éléments déterminants pour apprécier la portée réelle du dispositif.

Trente-cinq millions de dinars pour les sociétés communautaires

Le projet prévoit par ailleurs un financement supplémentaire de 35 millions de dinars en faveur des sociétés communautaires. Une enveloppe distincte de 5 millions de dinars est destinée à des prêts sans intérêts ni garanties, afin de soutenir l'autofinancement des promoteurs de ces structures.

Ces mesures visent à faciliter l'accès aux ressources financières et à soutenir le développement des sociétés communautaires. Leur efficacité dépendra notamment des conditions d'octroi, de la capacité des bénéficiaires à mobiliser les financements et de la viabilité économique des projets soutenus.

Le projet prévoit également le relèvement d'un droit lié aux voyages à l'étranger, de 60 à 80 dinars. Pour les voyageurs soumis à ce prélèvement, l'augmentation représente 20 dinars, soit une hausse de 33,3 %.

Il s'agit d'un coût supplémentaire directement supporté par les personnes concernées. L'incidence exacte de la mesure dépendra néanmoins de son champ d'application et des éventuelles exemptions prévues par les textes.

Boissons alcoolisées : un impact sur les prix à préciser

La révision des droits de consommation applicables aux boissons alcoolisées figure également parmi les mesures évoquées. Une modification de ces prélèvements peut avoir une incidence sur les prix des produits concernés, mais l'ampleur de cette incidence ne peut être déterminée sans comparaison détaillée entre les taux en vigueur et ceux proposés, ainsi qu'une analyse des modalités de calcul.

Il convient donc de disposer des barèmes précis et des dispositions définitives avant de conclure à une hausse ou à une baisse déterminée des prix.

Au-delà des mesures sectorielles, le projet de loi de finances prévoit d'autoriser la Banque centrale de Tunisie à accorder au Trésor public des facilités pouvant atteindre 9,8 milliards de dinars, sans intérêts et avec un remboursement étalé sur 15 ans, dont trois années de grâce.

Cette disposition constitue un enjeu important pour la gestion des finances publiques. À court terme, les fonds pourraient contribuer à couvrir les besoins de financement de l'État. À plus long terme, leur remboursement représente un engagement financier qui s'étendra sur plusieurs années.

Pour les citoyens, cette opération ne se traduit pas directement par une augmentation des salaires ou par une amélioration immédiate du pouvoir d'achat. Ses effets dépendront notamment de l'utilisation des fonds, de leur contribution à la couverture des besoins de financement de l'État et de leurs conséquences sur les équilibres macroéconomiques.

Au final, le projet de loi de finances pour 2027 combine des mesures de soutien à certaines catégories de bénéficiaires, des ajustements fiscaux et des dispositions relatives au financement de l'État. L'évaluation de ses effets réels nécessitera de suivre les textes adoptés, les modalités d'application et les résultats observés, notamment en matière de prix, d'accès au logement, de financement des projets et de soutenabilité des finances publiques.