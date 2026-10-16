Afrique: La Tunisie, deuxième pays africain le moins touché par la pauvreté multidimensionnelle

Selon l'Indice Mondial de Pauvreté Multidimensionnelle, la Tunisie se classe au deuxième rang en Afrique derrière la République des Seychelles, parmi les dix pays africains les moins touchés par la pauvreté.

Avec un taux de pauvreté multidimensionnelle de 1 % de la population à 0,1% des Seychelles (0,9%), la Tunisie est en tête des pays d'Afrique du Nord. L'Algérie occupe la troisième place (1,4%) suivie de l'Égypte (1,5%) et de la Libye (2%).

L'Afrique du Sud se classe sixième (6,3%) avant le Maroc à la septième place (6,4%), l'Eswatini à la huitième place (7,9%), le Gabon à la neuvième place (8,6%) et de Sao Tomé-et-Principe (11,7%).

Le rapport mondial sur l'indice de pauvreté multidimensionnelle, publié par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec l'Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain (OPHI) de l'Université d'Oxford, a révélé un bilan alarmant marqué par une hausse record de la pauvreté multidimensionnelle à l'échelle mondiale, une première depuis le lancement de cet indice en 2010.

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La région la plus touchée au monde par la pauvreté multidimensionnelle est l'Afrique subsaharienne (616 millions de personnes).

Egalement, le rapport onusien pour l'année 2026 indique que 1,2 milliard de personnes sur un total de 6,3 milliards recensées dans 108 pays en développement, vivent dans une pauvreté multidimensionnelle, soit 18,9% de la population totale couverte par l'étude.

Par ailleurs, les enfants représentent plus de la moitié des personnes pauvres à l'échelle mondiale (51,5 %), soit environ 617 millions d'enfants et plus de 8 personnes sur 10 sont en situation de pauvreté aigue vivant en milieu rural.

Cependant, 33 pays ont réussi à réduire de moitié la valeur de leur indice de pauvreté multidimensionnelle en moins de 15 ans.

L'indice mondial de pauvreté multidimensionnelle repose sur trois critères fondamentaux à savoir la santé, l'éducation et le niveau de vie.