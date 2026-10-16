Tunisie: Le pays condamne le génocide en Palestine et appelle à l'arrêt des opérations militaires au Moyen-Orient

16 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie a condamné la poursuite du génocide contre le peuple palestinien et appelé à l'arrêt de toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, afin de contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, a affirmé jeudi le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies, Nabil Ammar.

Intervenant lors d'un débat public du Conseil de sécurité sur « La situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne », le diplomate tunisien a estimé que la poursuite du génocide en Palestine, conjuguée à l'escalade des agressions et des conflits dans la région, était liée à l'incapacité de la communauté internationale à rétablir les droits inaliénables du peuple palestinien sur l'ensemble de son territoire.

La situation actuelle est contraire au droit international et à la Charte des Nations unies et ne sert pas les intérêts de la communauté internationale, a-t-il souligné, mettant en garde contre une politique fondée sur le meurtre de civils et l'accaparement de leurs terres et de leurs ressources, vouée selon lui à l'échec.

Nabil Ammar a également insisté sur la nécessité de révéler les crimes commis, de les condamner et d'assurer des réparations aux victimes.

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Il a indiqué que le nombre de Palestiniens tués depuis l'annonce du cessez-le-feu en octobre 2025 s'élevait à 1.394, tandis que le bilan total dépassait les 73.900 morts depuis le début du génocide.

Le diplomate a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à la défense du peuple palestinien, soulignant que son histoire et son expérience du colonialisme, marqué par la violence et l'humiliation, renforçaient sa détermination à poursuivre ce combat.

Il a enfin renouvelé le soutien de Tunis à toutes les initiatives visant à mettre fin aux opérations militaires et à instaurer une paix répondant aux intérêts de toutes les parties.

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