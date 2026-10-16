Tunisie: Fête de l'Évacuation - Kaïs Saïed inaugure un patrouilleur militaire construit au pays

À l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'Évacuation, le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu, le 15 octobre, à Bizerte, où il a rendu hommage aux martyrs de la lutte pour l'indépendance, réaffirmé la nécessité de poursuivre les objectifs de la révolution et présidé la cérémonie de mise en service d'un patrouilleur militaire construit en Tunisie par des compétences tunisiennes.

Le chef de l'État a entamé sa visite au cimetière des martyrs de Bizerte, où il a salué le drapeau national au son de l'hymne national, passé en revue un détachement d'honneur des trois armées, puis déposé une gerbe de fleurs au pied du monument commémoratif. Il a également récité la Fatiha à la mémoire des martyrs.

À cette occasion, Kaïs Saïed a rencontré plusieurs militants ayant participé aux violents affrontements survenus à Bizerte en juillet 1961. Au cours de ces combats, les Tunisiens avaient scandé le slogan "L'évacuation et les armes", dans le cadre de leur lutte pour défendre l'indépendance et la souveraineté nationales. Ces événements avaient entraîné de lourdes pertes humaines, faisant des milliers de martyrs et de blessés parmi les Tunisiens mobilisés depuis différentes régions du pays.

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La cérémonie s'est déroulée en présence, notamment, du ministre de la Défense nationale et des membres du Conseil supérieur des armées.

"Les défis sont grands, mais la volonté l'est davantage"

À l'issue de cette cérémonie, le président de la République s'est rendu au centre-ville de Bizerte, où il a rencontré un grand nombre de citoyens et de citoyennes.

Lors de ces échanges, il a affirmé que la Tunisie menait une guerre de libération, à l'image de celle menée par les générations précédentes, soulignant que le pays n'accepterait rien d'autre que la victoire.

Le chef de l'État a également reconnu l'ampleur des défis auxquels le pays est confronté, tout en affirmant que la volonté de les surmonter était encore plus forte. Il a estimé que le peuple tunisien était profondément conscient, grâce à sa mémoire et à son expérience historiques, que de nombreux obstacles actuels résultaient de décennies de corruption et de sabotage.

Il a également évoqué d'autres difficultés qu'il a attribuées à des manoeuvres délibérées de personnes qui, selon lui, continuent de se considérer au-dessus de toute reddition de comptes et de la loi.

Kaïs Saïed a, par ailleurs, insisté sur le caractère national de cette cause, qui exige de tous un profond sens des responsabilités. Il a souligné la nécessité de poursuivre la réalisation des objectifs de la révolution et d'honorer les espoirs des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance et l'émancipation du pays.

Un patrouilleur militaire construit en Tunisie

Le président de la République a ensuite poursuivi sa visite à la base navale principale de Bizerte, où il a présidé la cérémonie de mise en service d'un patrouilleur militaire construit en Tunisie grâce aux compétences et au savoir-faire nationaux.

Kaïs Saïed a présenté cette réalisation comme une première étape vers la fabrication d'autres équipements, mettant en avant les capacités du peuple tunisien, notamment de sa jeunesse, de ses scientifiques et de ses forces armées, à créer et à innover dans différents domaines.

Il a estimé que ce patrouilleur constituait un point de départ pour de nouvelles réalisations dans plusieurs secteurs, soulignant ainsi l'importance des compétences tunisiennes dans le développement des capacités nationales de production.

La visite présidentielle à Bizerte a ainsi été marquée par un hommage aux sacrifices consentis pour l'indépendance, un appel à la responsabilité collective face aux défis du pays et la mise en avant des capacités nationales dans le domaine de la construction militaire.