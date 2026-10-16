Congo-Brazzaville: Électricité - L'AFD satisfaite de l'évolution des projets de renforcement du réseau

Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Bruno Jean Richard Itoua, a reçu, le 15 octobre à Brazzaville, une délégation de l'Agence française de développement (AFD), conduite par son directeur au Congo, Antoine Chevalier. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du projet de ligne électrique entre Moukoukoulou et Mindouli, ainsi que sur les perspectives de renforcement de la résilience des réseaux de distribution de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Le suivi des projets énergétiques en cours et l'identification de nouveaux investissements ont constitué les principaux points de la rencontre entre Bruno Jean Richard Itoua et la délégation de l'AFD. Cette équipe était venue présenter au ministre les conclusions d'une mission de suivi des projets énergétiques financés par l'institution française.

La mission d'évaluation, menée pendant une semaine avec la participation de Yunfei Shan, responsable d'équipe projet au sein de la division Énergie de l'AFD, visait également à examiner de nouvelles pistes d'intervention. « L'AFD au Congo soutient le financement du Plan national de développement 2022-2026, particulièrement les sujets énergétiques », a rappelé Antoine Chevalier, insistant sur l'importance du dialogue avec le ministère pour assurer le suivi des opérations en cours et préparer de futurs investissements.

Parmi les projets examinés figure la ligne de transport d'électricité reliant la centrale hydroélectrique de Moukoukoulou à Mindouli. Ce projet vise à renforcer les infrastructures de transport électrique et à améliorer l'acheminement de l'électricité vers les zones desservies. L'AFD entend accompagner sa mise en oeuvre afin que les objectifs fixés soient atteints dans les meilleurs délais. « Nous suivons avec grande attention ce projet afin qu'il atteigne ses objectifs le plus rapidement possible », a précisé le directeur de l'AFD au Congo.

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Outre le suivi des travaux en cours, la rencontre a permis de faire le point sur les perspectives d'amélioration des réseaux de distribution dans les deux principales agglomérations du pays, Brazzaville et Pointe-Noire. À cet effet, l'AFD a lancé une étude de faisabilité consacrée au renforcement de la résilience de ces réseaux. Désormais achevée, cette étude a fait l'objet d'une présentation au ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Ses conclusions doivent contribuer à éclairer les orientations relatives aux futurs investissements dans les infrastructures de distribution électrique.

Cette démarche s'inscrit dans l'accompagnement du programme d'investissement de la société Énergie électrique du Congo (E²C), dont l'exécution fait également l'objet d'un suivi par l'agence. Responsable d'équipe projet au sein de la division Énergie de l'AFD, basée à Paris, Yunfei Shan a estimé que la réalisation de cette infrastructure constitue un enjeu important pour l'amélioration de l'approvisionnement électrique, notamment dans la capitale congolaise. Les différentes parties prenantes sont mobilisées pour réunir les conditions nécessaires à l'achèvement du projet. « Toutes les parties prenantes de ce projet sont engagées à mettre en oeuvre l'ensemble des mesures nécessaires pour amener à l'achèvement de ce projet au plus vite », a souligné Yunfei Shan.