Algérie: Volonté d'élargir les échanges commerciaux bilatéraux dans différents secteurs

ALGER — Le ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud, M. Ronald Lamola, a souligné, jeudi, la volonté d'élargir les échanges commerciaux entre l'Algérie et son pays dans différents secteurs, tout en poursuivant le renforcement des relations bilatérales.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée, ainsi qu'à la délégation l'accompagnant, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Lamola a indiqué avoir transmis au président de la République les salutations du président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, réaffirmant la volonté de l'Afrique du Sud de "poursuivre le renforcement des bonnes relations qu'entretiennent les deux pays frères".

Il a précisé que sa rencontre avec le président de la République, qui intervient au terme de la réunion de suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la 7e session de la Grande commission mixte algéro-sud-africaine, a constitué une opportunité pour passer en revue les progrès réalisés dans le processus de coopération bilatérale et oeuvrer à "élargir l'éventail de cette coopération dans plusieurs secteurs économiques comme l'électricité et le gaz, l'industrie pharmaceutique, l'agriculture, la recherche scientifique, les technologies et l'intelligence artificielle".

M. Lamola a également indiqué que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'a chargé de transmettre ses salutations au président Cyril Ramaphosa, ainsi que ses voeux de réussite dans les efforts visant à "renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines de la coopération économique et dans d'autres secteurs à même de permettre à ces deux puissances économiques de travailler ensemble de manière étroite et complémentaire".

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S'agissant des perspectives de coopération entre les deux pays, le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération a souligné "la nécessité d'intensifier les efforts afin de développer les échanges commerciaux entre les deux pays et de les élargir dans plusieurs domaines".

L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet de la Présidence de la République, M. Lounès Magramane, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, et de l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Afrique du Sud, M. Ali Achoui.