Algérie: Le pays et l'Afrique du Sud examinent les opportunités de réalisation de projets d'investissement conjoints

ALGER — Le Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache, a examiné, jeudi à Alger, avec la Directrice générale des relations économiques bilatérales avec l'Afrique au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence de la République d'Afrique du Sud, Zanele Sanni, les voies et moyens de renforcer la coopération économique et l'investissement entre les deux pays, notamment à travers le développement de partenariats et la réalisation de projets d'investissement conjoints.

Cette rencontre s'est tenue au siège de l'AAPI, à l'occasion de la visite de travail qu'effectue la responsable sud-africaine en Algérie, dans le cadre de la réunion ministérielle consacrée au suivi de la mise en oeuvre des conclusions de la 7e session de la Grande commission mixte algéro-sud-africaine, indique un communiqué de l'AAPI.

La rencontre a permis d'échanger les vues sur les opportunités de développement des partenariats économiques entre les deux pays, d'explorer les perspectives de concrétisation de projets d'investissement conjoints dans plusieurs secteurs et d'échanger les expertises et les expériences en matière de promotion de l'investissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, M. Rekkache a passé en revue les réformes engagées par l'Algérie ces dernières années en vue d'améliorer le climat des affaires et de développer son cadre institutionnel et réglementaire, mettant en avant le rôle du Guichet unique de l'investissement dans la simplification des procédures administratives et l'accompagnement des investisseurs.

Au terme de la rencontre, M. Rekkache a réitéré la disposition de l'AAPI à accompagner les investisseurs sud-africains et à leur apporter l'assistance nécessaire pour la concrétisation de leurs projets en Algérie.