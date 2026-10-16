Algérie: Démantèlement de deux réseaux criminels et saisie de plus d'un quintal de cocaïne à Tamanrasset et In Salah

ALGER — Les services opérationnels de la Sûreté nationale dans les wilayas de Tamanrasset et d'In Salah ont procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement de deux réseaux criminels organisés et à la saisie de plus d'un quintal de cocaïne, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre les crimes liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les services opérationnels spécialisés de la Sûreté nationale à Tamanrasset et In Salah ont procédé, cette semaine, à la saisie de plus de 110 kg de drogue dure (cocaïne), au démantèlement de deux réseaux criminels organisés et à l'arrestation de dix (10) individus, dont une femme de nationalité étrangère", précise la même source.

La première opération, menée par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Tamanrasset, s'est soldée par "le démantèlement d'un réseau criminel organisé, l'arrestation de huit (8) individus, la saisie de plus de 82 kg de cocaïne et la récupération d'une somme de 120 millions de centimes, de deux véhicules et d'une moto", selon le communiqué.

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La seconde opération, menée par les éléments de la première Sûreté urbaine d'In Salah, a permis "l'arrestation de deux (2) membres d'un réseau criminel organisé et la saisie de plus de 27 kg de cocaïne soigneusement dissimulés à l'intérieur d'un véhicule", précise la même source.

Cette opération s'est également soldée par "la récupération de deux véhicules tout-terrain utilisés dans les activités criminelles".

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal du pôle pénal spécialisé de Ouargla, conclut le communiqué.