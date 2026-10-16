Algérie: Examen du renforcement du partenariat dans le domaine des hydrocarbures

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, en visite de travail en Algérie, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des hydrocarbures et d'élargir les perspectives d'investissement et de partenariat entre les deux pays.

Cette rencontre, tenue en présence des ambassadeurs des deux pays et d'un nombre de cadres des deux parties, a été l'occasion de passer en revue l'état et les perspectives de la coopération dans le secteur des hydrocarbures, ainsi que d'examiner les moyens de développer le partenariat économique et technique, en concrétisation des résultats de la visite d'Etat, effectuée par le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, en Algérie en décembre 2024, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération dans les différentes étapes de la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière, notamment la recherche, l'exploration, le développement des gisements, la production, le raffinage, la pétrochimie, ainsi que la commercialisation du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz de pétrole liquéfié (GPL). Elles ont également abordé le développement des infrastructures, l'échange d'expertises et le transfert de technologies, de manière à renforcer l'investissement conjoint et l'intégration industrielle entre les deux pays.

Les deux parties ont, en outre, examiné les moyens d'élargir le partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie pétrolière nationale sud-africaine (SANPC), et d'intensifier les échanges entre les entreprises opérant dans le secteur, en sus de renforcer la coopération institutionnelle et technique entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) et l'Agence sud-africaine du pétrole (PASA).

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Dans ce contexte, l'accent a été mis sur l'importance de faire connaître les opportunités d'investissement et les facilités disponibles en Algérie, d'encourager les entreprises sud-africaines à participer à l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2026, ainsi que de renforcer la coopération en matière de formation, de développement des compétences et d'échange de connaissances et d'expertises, en tirant parti de l'expertise de l'Institut algérien du pétrole (IAP).

A cette occasion, M. Arkab a souligné l'importance d'approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays et de renforcer la coopération Sud-Sud, réaffirmant la disponibilité du secteur des hydrocarbures à accompagner les sociétés et les entreprises sud-africaines souhaitant investir en Algérie et à leur accorder les facilités nécessaires à la concrétisation de projets conjoints à forte valeur ajoutée.

De son côté, M. Lamola a salué la place qu'occupe l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, ainsi que son rôle aux niveaux africain et international, affichant l'intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération avec l'Algérie et l'élargissement des partenariats bilatéraux dans les secteurs du pétrole et du gaz, à même de consolider les relations économiques et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et de coopération entre les deux pays.