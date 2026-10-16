Algérie: Le ministère de l'Eau et de l'Environnement Sahraoui organise le premier forum scientifique sur le climat et la météorologie

15 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Le ministère de l'Eau et de l'Environnement de la République sahraouie, en coopération avec l'Université britannique de Northumbria, a organisé, jeudi, le premier forum scientifique consacré au thème "Climat et météorologie au Sahara occidental".

Cet événement coïncide avec l'inauguration du Centre sahraoui de météorologie et du climat, ainsi qu'avec la présentation du projet de recherche scientifique "REMAID", portant sur le même domaine.

La rencontre, qui s'est tenue au siège du ministère sahraoui des Affaires étrangères, a réuni des responsables des institutions sahraouies, des chercheurs et des experts de l'Université de Northumbria, ainsi que des représentants d'institutions scientifiques et humanitaires. L'objectif est de renforcer la recherche climatique et de développer les compétences en matière d'observation météorologique et d'adaptation aux changements climatiques.

Le forum a débuté par la présentation d'un ouvrage du militant espagnol solidaire Pepe Taboada, l'un des fondateurs du mouvement espagnol de solidarité avec le peuple sahraoui, en présence du Premier ministre sahraoui, Bouchraya Hamoudi Bayoun.

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Les chercheuses Joanna Allan et le professeur Benjamin Brock, de l'Université de Northumbria, ont présenté le projet "REMAID". Celui-ci prévoit la mise en place d'un réseau de stations météorologiques dans les territoires libérés du Sahara occidental, afin d'améliorer la collecte des données climatiques et de renforcer les capacités scientifiques sahraouies dans ce domaine.

Le projet, qui s'étendra jusqu'en 2028, repose sur la combinaison des mesures scientifiques météorologiques avec les savoirs climatiques traditionnels transmis au sein de la société sahraouie, notamment à travers la poésie hassanie et la mémoire des communautés nomades. Cette approche vise à mieux étudier les phénomènes climatiques et à élaborer des mécanismes d'adaptation appropriés.

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