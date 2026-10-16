Algérie: Conférence nationale sur le renforcement de la participation politique des femmes

ALGER — L'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a organisé, jeudi à Alger, une conférence nationale consacrée au "renforcement de la participation politique des femmes et sa promotion au rang d'action politique" et placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de cette rencontre, marquée par la présence de membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de représentants de plusieurs secteurs, les participants ont mis en exergue l'importance de promouvoir la participation politique des femmes en tant que choix national, appelant à permettre aux compétences féminines d'"assumer pleinement leur rôle dans la prise de décision et de contribuer de manière effective à l'édification des institutions de l’État".

Dans une allocution lue en son nom par la vice-présidente, Saïda Naiti, la présidente de l'APN, Khalida Boufedeche a précisé que "la promotion du statut de la femme et son autonomisation pour participer à la vie publique constituent l'un des aspects de la consolidation de la pratique démocratique et du développement des institutions de la République". Une démarche, a-t-elle dit, dictée par "la conviction que la femme est un acteur à part entière du développement, un partenaire essentiel dans la prise de décision et un élément indispensable à l'édification d'un État fort et développé".

Mme Boufedeche est également revenue sur la promotion des droits politiques des femmes et le renforcement de leur présence dans les divers domaines, y compris aux postes de responsabilité et au sein des instances décisionnelles, notant que "le véritable enjeu ne consiste pas seulement à ouvrir les portes devant les femmes, mais aussi à leur permettre d'exercer leurs responsabilités avec compétence et indépendance, tout en réunissant les conditions idoines à leur épanouissement et au développement de leurs capacités".

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A ce titre, elle a appelé les institutions, les partis politiques et les organisations nationales à "intensifier leurs efforts en vue de promouvoir la participation politique des femmes et d'encourager les compétences féminines à s'engager dans l'action politique, à siéger au sein des assemblées élues et à assumer des responsabilités aux différents niveaux de l'action publique".

Dans une allocution lue par le chef de cabinet du ministère, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a passé en revue "les réformes juridiques engagées par l'Algérie en vue de renforcer l'autonomisation politique des femmes, notamment à travers la Constitution, qui a consacré le principe de la promotion des droits politiques des femmes, l'élargissement des possibilités de leur participation aux assemblées élues et l'encouragement à occuper des postes de responsabilité au sein des organismes administratifs publics et des institutions, outre la garantie de leur droit de vote et d'éligibilité, ainsi que de leur liberté d'adhérer aux partis politiques".

Pour sa part, la représentante du ministère de la Jeunesse, Amani Labiod, a mis en avant l'importance de l'autonomisation des jeunes femmes, mettant l'accent sur "le rôle du ministère dans la mise à disposition d'espaces permettant aux jeunes femmes de découvrir leurs capacités, de développer leurs compétences et de s'initier à l'initiative, au leadership et au travail collectif, de manière à renforcer l'esprit de citoyenneté et de responsabilité et à les encourager à participer activement à leur environnement social".

Lors des travaux de la conférence, la secrétaire générale de l'UNFA, Halima Lakhal, a prononcé une allocution dans laquelle elle a souligné que le renforcement de la participation politique des femmes et leur accès aux postes de décision constituent "un pilier essentiel pour bâtir l’État et soutenir le développement local et national", relevant que le haut patronage du président de la République de cette conférence reflète "l'intérêt que l’État porte à la femme et à son autonomisation afin qu'elle puisse contribuer activement à l'édification de l'Algérie victorieuse et à la prise de décision".

Elle a estimé que les prochaines élections locales constituent une occasion de mettre à l'épreuve les compétences politiques, appelant les femmes algériennes à "s'engager dans cette échéance électorale avec confiance, conscience et des programmes concrets reflétant leur engagement au service de la patrie".

Les travaux de cette conférence ont été marqués par la signature d'une convention entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et l'Union nationale des femmes algériennes, visant à renforcer la présence des femmes aux niveaux local et national et à intensifier les efforts destinés à soutenir leur participation dans les différents domaines.