Algérie: Clôture de la 2e édition du Salon "Kahraba Expo 2026" à Alger

ALGER — La deuxième édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables "Kahraba Expo 2026" a pris fin, jeudi, après trois jours d'activité au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), avec la participation de plus de 75 exposants.

Cette manifestation a permis de mettre en valeur les capacités de production nationale dans ce secteur, tout en favorisant les échanges et en jetant les bases de futurs partenariat.

Ce salon a constitué un espace d'échange d'expériences et de points de vue entre les différents acteurs du secteur, notamment les professionnels, les entreprises, les centres de recherche et les start-up, qui ont présenté les équipements et les technologies les plus récentes dans les domaines de l'électricité, des systèmes et solutions d'énergie solaire, des technologies de stockage de l'énergie, des énergies renouvelables et des solutions durables.

Les exposants ont également présenté des équipements destinés au secteur industriel, ainsi que des solutions axées sur l'efficacité énergétique et la rationalisation de la consommation d'énergie.

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La manifestation a été marquée par une participation notable des start-up et des centres de recherche scientifique, qui ont mis en avant l'importance du développement de solutions locales couvrant les différentes étapes de la production et de la distribution de l'énergie, ainsi que la mise au point d'applications intelligentes visant à rationaliser la consommation énergétique dans les foyers, les administrations et les usines.

Parmi les projets présentés figure un modèle de batteries au lithium entièrement conçues et fabriquées localement, exposé par le Centre de recherche en technologies des semi-conducteurs pour l'énergétique (CRTSE), relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce modèle, destiné au stockage de l'énergie électrique produite, favorise la localisation de cette industrie au niveau national.

Le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) a, pour sa part, présenté un projet portant sur le développement de catalyseurs destinés à la production d'hydrogène vert, faisant appel aux techniques de photocatalyse et d'électrolyse de l'eau.

Cette participation reflète le rôle et l'importance de la valorisation des résultats de la recherche scientifique dans divers domaines d'activité, notamment celui de l'énergie et des énergies renouvelables, leur contribution au développement du tissu industriel et à l'augmentation du taux d'intégration, ainsi que l'amélioration de la compétitivité des entreprises algériennes pour accéder aux marchés étrangers.

Le salon a également permis de mettre en valeur et de promouvoir les capacités de production des entreprises et des centres de recherche, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour établir des passerelles avec le secteur économique et nouer des partenariats selon le principe "gagnant-gagnant".

Dans ce cadre, le vice-président du Cluster industriel électrique d'Algérie (Ciel), chargé des équipements électriques, Nacereddine Bouguessa, a indiqué que le cluster œuvrait au renforcement de cette coopération à travers la conclusion d'accords visant à accompagner les porteurs de projets sur les plans technique et financier.

Par ailleurs, ce salon a été l'occasion pour la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIG), filiale du groupe public Sonelgaz, d'annoncer l'exportation de 250 bornes de recharge pour véhicules électriques vers l'Italie, une opération prévue pour fin octobre ou début novembre. Elle s'inscrit dans le cadre de contrats portant sur l'exportation totale de 450 bornes, dont 200 ont déjà été expédiées vers le Portugal en juillet dernier.