Algérie: Air Algérie et l'ONPO renforcent leur coopération pour optimiser les vols

15 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Air Algérie et l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) ont signé une convention de partenariat visant à améliorer les conditions de transport des pèlerins algériens et à optimiser l'organisation des vols durant la saison du pèlerinage, indique jeudi un communiqué de la compagnie aérienne.

Cette convention définit les responsabilités respectives des deux parties et prévoit des mécanismes de coordination et d'échange d'informations afin d'assurer la fluidité des opérations et de renforcer la préparation et l'accompagnement des pèlerins à chaque étape de leur voyage.

L'accord prévoit également la numérisation des procédures de gestion des vols, à travers l'adoption d'une unité applicative dédiée, permettant la réservation des billets via un système numérique sécurisé, dans le but de simplifier les démarches et de fiabiliser les opérations.

Il prévoit, en outre, une coordination étroite en matière d'information et de communication pour garantir la cohérence des messages diffusés et la fiabilité des informations relatives au programme des vols, ainsi qu'un mécanisme conjoint de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la convention.

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A travers ce partenariat, Air Algérie réaffirme son engagement à mobiliser ses moyens et son expertise opérationnelle pour contribuer à la réussite de la saison du pèlerinage et améliorer les prestations offertes aux pèlerins algériens, en coordination avec l'ONPO, précise la même source.

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