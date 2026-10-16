Sénégal: Un demi-siècle au service de la Défense nationale

16 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Les Transmissions des Armées ont célébré leur cinquantenaire ce jeudi 15 octobre 2026 au camp colonel Mamadou Dieng, à Yeumbeul. Placée sous le thème « Un demi-siècle de progrès et d'engagement des Transmissions au service de la Défense nationale », la cérémonie a été présidée par le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des Armées.

Cette célébration a réuni la grande famille des Transmissions ainsi que des représentants des autres armes et services, dans un esprit de fraternité, de partage et de communion.

À l'issue de la parade militaire, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade a procédé au dévoilement de la plaque commémorative marquant ce cinquantenaire.

Les festivités se poursuivront ce vendredi 16 octobre 2026 avec l'organisation d'un colloque consacré à la cyberdéfense. Cette rencontre stratégique permettra d'aborder les défis technologiques et sécuritaires auxquels les Armées seront confrontées à l'avenir.

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