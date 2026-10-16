Sénégal: Un demi-siècle au service de la Défense nationale

Les Transmissions des Armées ont célébré leur cinquantenaire ce jeudi 15 octobre 2026 au camp colonel Mamadou Dieng, à Yeumbeul. Placée sous le thème « Un demi-siècle de progrès et d'engagement des Transmissions au service de la Défense nationale », la cérémonie a été présidée par le vice-amiral d'escadre Oumar Wade, chef d'état-major général des Armées.

Cette célébration a réuni la grande famille des Transmissions ainsi que des représentants des autres armes et services, dans un esprit de fraternité, de partage et de communion.

À l'issue de la parade militaire, le vice-amiral d'escadre Oumar Wade a procédé au dévoilement de la plaque commémorative marquant ce cinquantenaire.

Les festivités se poursuivront ce vendredi 16 octobre 2026 avec l'organisation d'un colloque consacré à la cyberdéfense. Cette rencontre stratégique permettra d'aborder les défis technologiques et sécuritaires auxquels les Armées seront confrontées à l'avenir.