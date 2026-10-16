Congo-Kinshasa: Sénat - La Rapporteure Nefertiti Ngudianza supervise la mise en place des nouveaux présidents des Commissions

C'est une journée particulièrement chargée pour la Rapporteure du Sénat, *l'Honorable Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula. En ce mercredi 14 octobre dans la salle des plénières du Sénat, la Rapporteure de la Chambre haute du Parlement a supervisé, trois réunions successives relatives au comblement des vacances intervenues à la présidence des bureaux de trois commissions permanentes.

Il s'agit de :

La Commission Politique, Administrative et Juridique (PAJ) La Commission Défense, Sécurité et Frontières La Commission Environnement, Développement Durable, Ressources Naturelles et Tourisme

Par consensus, les membres de chaque commission ont procédé aux remplacements suivants :

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- À la tête de la Commission Politique, Administrative et Juridique, le Sénateur Jules Emongo est remplacé par le Sénateur Kazadi Kankonde Ivan.

- La présidence de la Commission Défense, Sécurité et Frontières sera désormais assurée par le Sénateur Bulakali Mululu Nganya Aristide, en remplacement du Sénateur Luanga Mukela Faustin.

- La Commission Environnement, Développement Durable, Ressources Naturelles et Tourisme sera désormais dirigée par le Sénateur Ngoyi Kasanji Alphonse, en remplacement de la Sénatrice Harlette Bahati Tito.

Au nom du Bureau du Sénat, la Rapporteure Nefertiti Ngudianza Bayokisa Kisula a pris acte du choix souverain des membres de chaque commission.

Après avoir installé les nouveaux Présidents, elle les a félicités et leur a souhaité plein succès dans leurs nouvelles fonctions.

Cette démarche fait suite à la recommandation de la plénière du Sénat du mardi 13 octobre 2026, présidée par le Speaker de la Chambre haute, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et ce, conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 2 du Règlement Intérieur du Sénat.