Congo-Kinshasa: UPN - Julien exhorte la jeunesse à conquérir le marché de la ZLECAf

Le Ministre du Commerce Extérieur, Julien Paluku Kahongya, a participé à une conférence-débat le mercredi 14 octobre 2026, à l'Université Pédagogique Nationale (UPN). Devant les étudiants, professeurs et chercheurs de la Faculté des Sciences Economiques, Julien Paluku a développé le thème «ZLECAf : une opportunité pour la jeunesse de la RDC d'accélérer le commerce et l'industrialisation ». Il a indiqué que la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf) vise à accroître les échanges commerciaux intra-africains grâce à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires, conformément aux négociations engagées.

Avec un marché de 1,3 milliard de consommateurs, la ZLECAf constitue une véritable opportunité pour la jeunesse congolaise. À cet effet, les universités et instituts supérieurs, dont l'UPN, doivent désormais servir d'incubateurs afin de préparer les jeunes à participer activement à la mise en oeuvre effective de ce marché et à en tirer pleinement profit.

Le Ministre a également insisté sur l'apprentissage des langues des affaires, notamment l'anglais, l'espagnol, le portugais et le mandarin. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre l'État, les Universités et le secteur privé pour relever ce défi, tout en veillant au respect des normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits « Made in DRC ».

Parmi les avantages de la ZLECAf, Julien Paluku Kahongya a également évoqué la mise en place du Système Panafricain de Paiement et de Règlement PAPSS, qui permet à un opérateur économique d'effectuer un paiement dans sa monnaie locale et au bénéficiaire de recevoir les fonds dans sa propre monnaie, sans nécessairement passer par le dollar américain ou l'euro.

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Abordant les réformes engagées au sein du Ministère du Commerce Extérieur, le Ministre Julien Paluku a notamment cité la dématérialisation des procédures d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, la mise en place du Portail d'Informations Commerciales PIC_RDC, la modernisation des laboratoires de l'Office Congolais de Contrôle, ainsi que le lancement du Régime Commercial Simplifié #RECOS, qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers. Il a également annoncé le lancement, avant la fin du mois de décembre 2026, d'un logiciel doté d'un code QR destiné à faciliter le contrôle des produits pharmaceutiques et cosmétiques avant leur achat.

À l'issue de cette conférence-débat, les autorités de cette alma mater, représentées par le Secrétaire Général Académique, le professeur Théodore Ngoy, ainsi que les économistes hétérodoxes présents, ont exprimé leur satisfaction, estimant avoir été mieux outillés sur les enjeux du commerce multilatéral.