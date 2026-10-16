Congo-Kinshasa: Le Conseil Supérieur de la Magistrature relance les activités judiciaires et reporte les rentrées solennelles

Les activités judiciaires ont repris ce jeudi 15 octobre 2026 dans les hautes juridictions et les juridictions inférieures de la République démocratique du Congo (RDC), tandis que les rentrées judiciaires solennelles de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, et du Conseil d'État sont reportées à des dates ultérieures.

La décision a été annoncée par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), à l'issue d'une réunion extraordinaire présidée par Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle et du CSM.

Le procureur général près le Conseil d'État et rapporteur du CSM, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, a précisé que ce report est motivé par le décès de deux hauts magistrats dans un crash d'avion. Le Conseil a estimé nécessaire de préserver un temps de recueillement, alors que les deux collègues n'ont pas encore été inhumés. Les cérémonies solennelles étaient initialement programmées le 15 octobre pour la Cour de cassation, le 17 octobre pour la Cour constitutionnelle et le 30 octobre pour le Conseil d'État.

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Leurs nouvelles dates seront fixées ultérieurement. Au cours de cette réunion, le CSM a également examiné l'évolution des enquêtes ouvertes après l'accident. Selon Jean-Paul Mukolo Nkokesha, les investigations se poursuivent et exigent de la patience afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Les opérations d'identification des victimes sont, elles aussi, en cours.

En dépit du report des cérémonies officielles, le fonctionnement des juridictions n'est donc pas suspendu. Le procureur général près le Conseil d'État, Jean-Paul Mukolo Nkokesha, a par ailleurs indiqué que les prestations de serment des hauts magistrats du Parquet général près la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du paquet général près cette cour, du conseil d'état et du paquet général près ce conseil, interviendront dans les prochains jours, en tenant compte du contexte de deuil.

Le CSM a enfin salué la démarche du président de la République et de la Première Dame, qui se sont rendus auprès des familles endeuillées pour leur témoigner leur compassion à la suite de cette tragédie.