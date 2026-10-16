Germain Kambinga, Président du Mouvement Centriste Congolais, a été reçu, mercredi 14 octobre 2026, par le Ministre d'État en charge des Relations avec le Parlement, Guy Loando Mboyo, dans son cabinet de travail à Kinshasa. Les deux Leaders ont échangé sur les questions saillantes de l'actualité nationale, particulièrement la situation sécuritaire préoccupante marquée par la création du FRN et les déclarations de l'ancien Président Joseph Kabila. À cette occasion, ils ont réaffirmé leur détermination à soutenir le Président Félix Tshisekedi dans ses efforts pour la paix, la stabilité et le bien-être des populations congolaises.

Au terme de cette audience, Germain Kambinga a insisté sur la nécessité pour les leaders politiques de sa génération de se tenir aux côtés du Chef de l'État afin de préserver la démocratie, les institutions républicaines et la souveraineté nationale. Pour lui, les circonstances actuelles imposent aux responsables politiques de dépasser les considérations partisanes pour faire face aux défis qui se posent au pays.

« Les fonctions ministérielles sont des fonctions éminemment politiques. Le Ministre d'État Guy Loando est au coeur de l'appareil institutionnel. Nous avons échangé sur la situation qui prévaut au pays avec les déclarations ubuesques de l'ancien Président de la République qui, aujourd'hui, se retrouve à la tête d'une rébellion », a déclaré Germain Kambinga.

Un combat générationnel pour la démocratie

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la presse, Germain Kambinga a présenté les enjeux sécuritaires actuels comme un combat qui engage particulièrement la responsabilité de la nouvelle génération politique congolaise. Il estime que le soutien au Président de la République doit s'inscrire dans une démarche de défense de la liberté, de la démocratie et de l'intégrité territoriale, plutôt que dans une logique de préservation d'un régime politique.

« Le Ministre Guy Loando qui, par ailleurs, est un frère, partage avec moi les mêmes convictions : les combats qui s'annoncent sont de notre génération. Ce n'est pas un combat pour un régime. C'est un combat pour défendre notre liberté, notre démocratie, refuser que le Rwanda réédite ce qu'il a déjà réussi à faire il y a trente ans avec l'arrivée de l'AFDL et les vagues d'infiltrations qui handicapent jusqu'aujourd'hui notre pays », a-t-il affirmé.

Dans cette perspective, il a appelé les leaders politiques de sa génération à resserrer les rangs derrière Félix Tshisekedi, qu'il considère comme le garant de la légalité démocratique et institutionnelle. Une démarche qui, selon lui, doit permettre de consolider les institutions et de soutenir les efforts engagés en faveur de la paix et de la stabilité du pays.

Figure de la nouvelle génération politique

Germain Kambinga a également salué la place de Guy Loando au sein du Gouvernement, mettant en avant son appartenance à la nouvelle génération politique voulue par le Chef de l'État. « Le Ministre d'État Guy Loando est dans ce Gouvernement un des éléments les plus importants, dans la mesure où il fait partie de cette nouvelle génération politique voulue par le Chef de l'État. Dans cette école tshisekediste, c'est certainement le premier de la classe », a-t-il déclaré.

Pour Germain Kambinga, les responsabilités institutionnelles doivent désormais s'accompagner d'un engagement politique à la hauteur des défis du moment. Il estime que les personnalités qui exercent des fonctions de responsabilité aux côtés du Président de la République doivent contribuer activement à la mobilisation des citoyens et à la défense des institutions républicaines.

« La séquence qui va s'ouvrir est éminemment politique. Tous ceux qui sont avec le Chef de l'État, le Commandant suprême, à des fonctions de responsabilité, doivent savoir qu'il ne s'agit plus de l'époque des fonctions protocolaires, mais de trouver la bonne jonction entre les responsabilités d'État et leur dimension politique », a-t-il souligné.

Mobiliser la population pour la paix et la stabilité

Abordant la nécessité d'une mobilisation nationale, Germain Kambinga a insisté sur le rôle des dirigeants dans la sensibilisation et la mobilisation de la population. À ses yeux, les Congolais doivent être rassurés et encouragés à soutenir les institutions issues de la volonté populaire. « Le peuple doit être rassuré, mobilisé et réveillé pour accompagner les forces du bien. Il y a deux camps dorénavant. Les forces du mal, ceux qui sont avec le Rwanda et voudraient nous voler notre liberté. Et nous avons les forces du bien. C'est de la démocratie, des institutions républicaines voulues par le peuple. C'est ce camp que nous défendons », a-t-il conclu.

Dialogue des patriotes et résistance à la manipulation politique

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement des différents messages délivrés ces dernières semaines par le Président du Mouvement Le Centre. Lors des 10èmes Conférences d'octobre de sa formation politique, organisées au Centre Nganda, à Kinshasa, le 5 octobre 2026, Germain Kambinga avait plaidé pour un dialogue des patriotes, conçu comme un cadre de rassemblement des intelligences nationales autour des défis sécuritaires, institutionnels et économiques du pays.

Pour lui, ce dialogue ne doit pas se réduire à un partage de responsabilités politiques, mais déboucher sur des décisions concrètes en faveur de la paix, de la refondation de l'État et de la défense de la souveraineté nationale. Il avait notamment appelé les Congolais à faire échec à ce qu'il présente comme la stratégie de déstabilisation attribuée au président rwandais Paul Kagame.

« Le moment de la résistance a sonné. Les grandes nations se construisent dans l'épreuve », avait-il déclaré. Dans le même esprit, en début de la semaine en cours, Germain Kambinga a eu à condamner le discours de Joseph Kabila tenu dernièrement, dénonçant ce qu'il considère comme des méthodes politiques dépassées et appelant la population congolaise à faire preuve de vigilance face à la manipulation politique. Il a rappelé que les divergences sur la gouvernance doivent se régler par les voies démocratiques et l'arbitrage souverain du peuple, et non par des démarches susceptibles de fragiliser les institutions républicaines.

Mobiliser les intelligences nationales pour renforcer la défense

Sur le terrain sécuritaire, Germain Kambinga a aussi plaidé pour une mobilisation plus large des compétences nationales. Dans une récente intervention à Kinshasa, il a invité le Chef de l'État à fédérer les intelligences civiles et militaires afin de renforcer la stratégie nationale de défense face à la persistance de la crise dans l'Est du pays.

Il a notamment proposé de mettre à contribution les généraux retraités, dont l'expérience pourrait être valorisée dans la réflexion stratégique et la planification de la défense nationale, en complément du travail des responsables militaires en fonction. Pour Germain Kambinga, la réponse aux défis sécuritaires ne peut se limiter aux opérations militaires. Elle doit également reposer sur la cohésion nationale, l'anticipation stratégique et la capacité des institutions à mobiliser durablement les ressources humaines et matérielles du pays.