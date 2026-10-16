Tunisie: Concert « Tunis Meets New York » - Le jazz comme pont entre New York et Tunis

TUNIS — Le concert « Tunis Meets New York », donné jeudi soir au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture, a réuni le saxophoniste Yacine Boularès, le pianiste Omar El Ouaer et les membres du VEN Trio américain, dans une rencontre placée sous le signe de l'improvisation et du dialogue musical entre Tunis et New York.

Pour ce concert inédit, organisé par l'Association Atlas en partenariat avec le Théâtre de l'Opéra de Tunis, les notes du jazz new-yorkais ont résonné dans la salle devant un public attentif.

Durant 1 h 15, le guitariste Vinicius Gomes, le batteur Ele Howell et le contrebassiste Noah Garabedian ont partagé la scène avec les deux musiciens tunisiens, autour d'un programme mêlant compositions et influences musicales variées.

Dans ce spectacle faisant la part belle à l'improvisation, le quintet a exploré une setlist comprenant notamment « Exodu », « Optimize » et « Ifrikyia ».

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À l'issue de leur performance, les musiciens se sont confiés à l'agence TAP dans des déclarations axées sur la communion musicale et le partage des expériences sonores.

● Racines communes et transmission

« Ramener cette musique composée à New York ici, dans mon pays natal, c'est essentiel », a confié Yacine Boularès, qui a vécu 17 ans à New York. Ayant grandi en France, le saxophoniste dit vivre une année charnière, consacrée à la découverte de son pays et à la transmission de son expérience musicale.

« Le jazz a été créé pour ça : c'est un langage universel », a souligné le pianiste Omar El Ouaer, co-initiateur du projet avec le saxophoniste, installé à Hammamet. « Notre responsabilité est de multiplier ces initiatives pour intéresser les jeunes et promouvoir cette musique », a-t-il ajouté, saluant l'opportunité pour la scène locale de côtoyer des artistes de ce calibre.

Pour les membres du groupe américain, cette rencontre fait écho à des héritages musicaux communs. « Une grande partie de la musique brésilienne est issue de la diaspora africaine, c'est un peu comme jouer à la maison », a confié le guitariste Vinicius Gomes, originaire de São Paulo, évoquant des similitudes avec la musique tunisienne, notamment dans les mélodies et certains rythmes, dont la mesure à 6/8.

Un sentiment d'harmonie partagé par Noah Garabedian, contrebassiste new-yorkais d'origine arménienne, qui a évoqué son intérêt pour les musiques du monde, notamment le répertoire gnawa, ainsi que son souhait de découvrir davantage la culture tunisienne et de collaborer avec des musiciens locaux. Il a également annoncé la sortie du prochain album du VEN Trio, prévue le 11 décembre.

Au-delà de la technique, cette rencontre incarne une démarche de transmission et de partage. « Le but est de préserver des histoires, d'en raconter de nouvelles et de rassembler les gens », a souligné le batteur Ele Howell, saluant l'engagement de Yacine Boularès en faveur de la musique et sa capacité à rapprocher les personnes.

Le saxophoniste tunisien, qui a vécu 17 ans à New York et est installé en Tunisie depuis un an, voit dans ce projet une manière de faire découvrir dans son pays la musique développée outre-Atlantique.

● Cap sur la relance du jazz tunisien

Pour sa part, le président de l'Association Atlas, Rafik Ben Jeddou, a rappelé l'engagement de l'association, fondée en 1990, dans la formation musicale et la promotion du jazz. Il a annoncé la relance en décembre de l'Académie internationale de jazz de Tabarka.

Des collaborations avec le Théâtre de l'Opéra de Tunis et la Cité de la Culture sont également envisagées pour la saison 2027-2028, avec l'objectif d'accueillir en Tunisie des formations de jazz venues du monde entier et de favoriser les échanges avec les musiciens locaux, a indiqué Ben Jeddou.

Dans le prolongement du concert, les membres du VEN Trio devaient rencontrer vendredi matin des musiciens, des étudiants et des mélomanes au Studio n° 4 de la Cité de la Culture, de 10h à 13h, pour une séance comprenant des démonstrations musicales, une masterclass et des échanges autour de l'improvisation et du placement rythmique.