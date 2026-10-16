Afrique du Nord: Tunisie-Espagne - Les échanges pourraient doubler dans les prochaines années (Ambassadeur)

TUNIS/Tunisie — L'Espagne, quatrième partenaire commercial de la Tunisie en Europe, dispose d'un potentiel de coopération économique qui permettra de doubler les chiffres actuels au cours des prochaines années, si la tendance actuelle se poursuit, a déclaré, jeudi, l'ambassadeur d'Espagne à Tunis, Isidro Antonio Gonzalez Afonso.

Dans une interview télévisée réalisée au studio de la TAP, le diplomate a affirmé que la présence des entreprises espagnoles en Tunisie devrait se renforcer, notamment dans le secteur du tourisme, mais aussi dans l'agriculture et les énergies renouvelables.

Selon lui, une nouvelle dynamique se dessine actuellement dans les relations économiques entre les deux pays, marquée par un intérêt croissant des entreprises espagnoles pour le marché tunisien. "Nous observons aujourd'hui une tendance de plus en plus marquée des entreprises espagnoles qui choisissent de s'implanter en Tunisie, dans différents secteurs d'activité", a-t-il souligné.

Cette évolution témoigne, selon le diplomate, de l'attractivité du marché tunisien et des perspectives de coopération et d'investissement qu'il offre aux entreprises espagnoles, notamment dans des secteurs porteurs tels que le tourisme, l'agriculture et les énergies renouvelables.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et d'ajouter que l'Espagne dispose d'un véritable "know-how" (ndlr: savoir-faire) dans le domaine du tourisme, avec de grands groupes et chaînes hôtelières de renommée internationale. Certains des acteurs les plus importants souhaitent investir en Tunisie, a-t-il dit.

Selon l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie, le renforcement de cette coopération touristique entre les deux pays permettra aussi de développer les liaisons aériennes entre les deux pays afin de faciliter les déplacements et d'accroitre les flux touristiques. Pour le moment, les connexions aériennes ne sont pas suffisantes. "Nous travaillons sur cette question", a précisé le diplomate.

A cet égard, il a annoncé qu'un projet existe entre les gouvernements tunisien et espagnol visant à augmenter sensiblement le nombre de créneaux horaires aéroportuaires (slots) accordés aux compagnies aériennes, dans l'objectif de renforcer les dessertes entre les deux pays.

D'après Isidro Antonio Gonzalez Afonso, l'arrivée de grands groupes touristiques espagnols pourrait entraîner dans leur sillage d'autres acteurs de la chaîne touristique, notamment des agences de voyage appartenant aux mêmes groupes, ainsi que des compagnies aériennes. Cette dynamique contribuerait à accroître le nombre de visiteurs en Tunisie, a-t-il dit.

"Ces entreprises pourront attirer davantage de touristes, non seulement d'Espagne, mais aussi d'autres pays européens et d'autres régions du monde", a-t-il expliqué, mettant en avant les perspectives de développement qu'offre le renforcement des investissements et des connexions aériennes entre les deux pays.