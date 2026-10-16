Maroc: L'automobile maintient sa place de 1er secteur exportateur en 2025

Le secteur automobile a maintenu en 2025 sa place de premier secteur exportateur pour la troisième année consécutive, avec des exportations atteignant 159,2 milliards de dirhams (MMDH), selon l'Office des Changes.

Ces exportations enregistrent une légère baisse par rapport à 2024 (159,6 MMDH), précise l'Office dans son rapport annuel sur le Commerce extérieur du Maroc.

Ce recul est dû à une diminution des ventes de l'écosystème construction (-9,6 MMDH ou -13,5%), atténuée par la hausse des exportations de l'écosystème câblage (+5 MMDH ou +9%) et de l'écosystème intérieur véhicules et sièges (+1,1 MMDH ou +11,5%).

D'après la même source, les phosphates et dérivés se placent au deuxième rang des secteurs exportateurs avec 99,7 MMDH, en progression de 14,5%. La hausse concerne tous les produits : les engrais naturels et chimiques (+14,1%), l'acide phosphorique (+14,8%) et les phosphates (+17,3%).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De leur part, les exportations du secteur agriculture et agro-alimentaire atteignent 87,5 MMDH, en légère hausse (+0,5 MMDH) suite à l'augmentation des ventes de l'agriculture, sylviculture et chasse (+2,1 MMDH), atténuée en partie par la baisse des ventes de l'industrie alimentaire (-1,5 MMDH).

Les exportations du secteur aéronautique enregistrent une hausse de 2,7 MMDH ou +9,8%, liée essentiellement à l'accroissement des ventes de l'écosystème assemblage (+1,9 MMDH ou +10,6%).

En revanche, les exportations du secteur textile et cuir baissent de 2,1 MMDH ou -4,6%, passant de 45,9 MMDH en 2024 à 43,7 MMDH en 2025. Celles du secteur électronique et électricité reculent également, en raison notamment de la baisse des exportations des composants électroniques (transistors) de 3 MMDH ou -38,8%.

Globalement, les exportations du Maroc progressent de 3% à 470 MMDH en 2025. Par produits, les engrais naturels et chimiques se classent en tête avec une part de 15,6%, suivis des voitures de tourisme (12,6%) et des fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l'électricité (11,9%).