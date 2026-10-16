Sénégal: Dialogue social - Le Premier ministre demande un moratoire sur les grèves et promet des concertations sectorielles

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a demandé jeudi aux organisations syndicales d'observer un moratoire sur les grèves générales annoncées et sectorielles jusqu'à leur prochaine rencontre avec le gouvernement, tout en annonçant le renforcement des concertations sectorielles pour favoriser le règlement des revendications des travailleurs.

"Je vous demande un moratoire jusqu'à notre prochaine réunion", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec les partenaires sociaux, les invitant à privilégier le dialogue pour trouver des solutions aux difficultés soulevées.

Le chef du gouvernement a proposé un mécanisme de règlement progressif des différends, en invitant les syndicats à saisir d'abord les autorités compétentes et à porter les problèmes devant lui en cas d'absence de solution. Les dossiers qui ne pourraient être réglés à son niveau seraient ensuite soumis au président de la République.

"L'essentiel de la plateforme revendicative des syndicats était déjà pris en charge", a estimé le chef du gouvernement, appelant les organisations syndicales à faire preuve de responsabilité afin d'éviter une grève générale qui, selon lui, pénaliserait aussi bien les travailleurs que l'ensemble des Sénégalais.

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Le Premier ministre a également annoncé sa volonté de systématiser les concertations sur les textes concernant les travailleurs et de renforcer les rencontres sectorielles, conformément aux orientations du président de la République.

Il a assuré que le gouvernement veillerait à maintenir un dialogue régulier avec les partenaires sociaux, notamment à travers des échanges avec le Premier ministre et le président de la République.

Dans cette perspective, Ahmadou Al Aminou Lo a annoncé une révision concertée de la feuille de route du dialogue social, en collaboration avec les organisations syndicales et les équipes du ministère chargé du Travail.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de réaliser désormais des états des lieux contradictoires, associant les différentes parties, afin de favoriser une meilleure prise en charge des revendications et un suivi plus rigoureux des engagements de l'État.

Il a également annoncé l'installation de comités de dialogue social dans les ministères avant la fin du mois de décembre, précisant qu'une circulaire serait adressée aux départements ministériels à cet effet.

Le Premier ministre a enfin appelé les syndicats à privilégier la médiation dans les secteurs de l'éducation et de la santé, confrontés à des tensions sociales, estimant que les difficultés doivent être examinées dans le cadre d'un dialogue permettant de rechercher des solutions durables.