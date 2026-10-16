Centrafrique: Des organisateurs d'une journée «ville morte» contre la hausse du carburant arrêtés

En Centrafrique, cinq figures de la société civile ont été interpellées jeudi 15 octobre 2026 à Bangui, alors qu'elles s'apprêtaient à tenir une conférence de presse. Ces activistes avaient lancé, lundi dernier, un appel à une journée « ville morte », une mobilisation contre la hausse des prix du carburant partiellement suivie par la population. Ces interpellations interviennent au lendemain du dépôt d'une plainte par des organisations proches du pouvoir contre les responsables de cet appel. Les arrestations ont été menées par des éléments de la Compagnie nationale de sécurité, une unité de la police centrafricaine.

La scène s'est déroulée aux environs de 10 h 30, au centre Jean-XXIII de Bangui. Ces acteurs de la société civile s'apprêtaient à tenir une conférence de presse lorsque des éléments de la Compagnie nationale de sécurité (CNS) ont fait irruption dans les lieux pour les interpeller.

« Nous avons assisté ce jour à un assassinat d'ordre procédural », dénonce Becossor Feïdangaï, l'un de leurs avocats. « Nous nous sommes déportés sur les lieux. Nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger avec nos clients, compte tenu des mots d'ordre reçus par les agents de police qui refusent de nous laisser entrer dans l'enceinte de la Compagnie nationale de sécurité. »

Des interpellations largement dénoncées

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Ces arrestations suscitent de nombreuses réactions. Le collectif des organisations de la société civile dénonce des arrestations arbitraires et exige la libération des cinq activistes. Fidèle Ngouandjika, conseiller spécial du président de la République, a écrit sur Facebook : « On ne jette pas en prison les leaders de la société civile parce qu'ils relaient l'angoisse légitime du peuple face à la flambée du carburant. »

Dans un communiqué, les opposants réunis au sein du Bloc républicain pour la Défense de la Constitution (BRDC) condamnent, eux aussi, ces arrestations. « Tout cela est scandaleux », s'indigne Martin Ziguélé, porte-parole du bloc. « Nous sommes dans les violations flagrantes des libertés fondamentales des Centrafricains. Nous revenons dans un État de non-droit, dans une dictature où aucune opinion divergente n'est tolérée. »

Pour l'heure, le gouvernement n'a pas encore réagi. De son côté, la Compagnie nationale de sécurité n'a pas communiqué les motifs de ces interpellations.