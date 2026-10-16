Tunisie: Fête de l'évacuation - Le président Saïed inaugure un patrouilleur militaire "100% tunisien"

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed s'est rendu, jeudi, au carré des Martyrs à Bizerte, à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'évacuation.

Lors de cette cérémonie, le chef de l'Etat a salué le drapeau national au son de l'hymne national avant de passer en revue un détachement des trois armées qui lui a rendu l'honneur, cite un communiqué de la présidence de la République.

Le président Saïed a ensuite déposé une gerbe de fleurs au pied du mémorial et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs de la patrie.

Il a également rencontré d'anciens combattants ayant participé aux affrontements de juillet 1961, lors desquels les Tunisiens ont brandi le slogan "évacuation et arme", consentant de généreux sacrifices pour défendre l'indépendance et la souveraineté de la patrie.

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Ces affrontements ont fait des milliers de martyrs et de blessés parmi les Tunisiens venus des différentes régions du pays.

Au centre-ville, où il a rencontré de nombreux citoyens, le président de la République a affirmé que la Tunisie fait face aujourd'hui une bataille de libération semblable à celle menée par ses prédécesseurs, assurant que notre pays "n'acceptera rien d'autre que la victoire".

Il a, à ce propos, reconnu l'ampleur des défis auxquels fait face la Tunisie, réaffirmant la ferme volonté de les relever.

Ces défis et obstacles, a-t-il poursuivi, sont le corollaire logique de plusieurs décennies de corruption et de sabotage et de manœuvres malveillantes sciemment orchestrées par ceux qui se croient encore au-dessus de la loi.

Tout en insistant sur la dimension éminemment "nationale" de cette bataille, le chef de l’État a exhorté les Tunisiens à faire preuve de sens de responsabilité élevée afin de concrétiser les objectifs de la révolution et honorer la mémoire des martyrs.

Au terme de sa visite, le président de la République s'est rendu à la base navale de Bizerte où il a inauguré un patrouilleur militaire fabriqué en Tunisie par des compétences nationales.

Il a, à cette occasion, souligné que cet exploit national ouvrira la voie à la fabrication d'autres équipements militaires, se déclarant profondément convaincu que le peuple tunisien, fort de sa jeunesse, de ses scientifiques et ses forces armées, est résolument capable d'aller de l'avant sur la voie de l'excellence et de la créativité dans les différents domaines.

Ont pris part à cette cérémonie, le ministre de la Défense et des membres du Conseil supérieur des armées.