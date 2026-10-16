Afrique: «L'humanisme radical» de l'indépendantiste Amilcar Cabral exposé à la Maison des mondes africains de Paris

16 Octobre 2026
Radio France Internationale

« Amilcar Cabral, pour un humanisme radical » : c'est le titre d'une exposition présentée au sein de la Maison des mondes africains (MansA) qui a ouvert ses portes il y a un an au coeur de Paris. Cinq décennies après l'assassinat du père des indépendances lusophones, que reste-t-il de lui ? Comment s'approprier ses convictions, ses luttes ? En réunissant des artistes, des musiciens, des chercheurs, la MansA ouvre donc cette quête qui va se prolonger jusqu'au 13 décembre.

Porté par la voix d'Amilcar Cabral, les musiques de l'époque, saisi par ce portrait en noir et blanc, la Maison des mondes africains (MansA) s'est imprégnée de l'identité de ce chef rebelle, penseur poète, ingénieur agronome, né en Guinée Bissau en 1924.

Armelle Dakouo, l'une des commissaires de l'événement « Amílcar Cabral : pour un humanisme radical » qui est organisé au MansA du 16 octobre au 13 décembre 2026, souligne, au micro de Guillaume Thibault : « Cabral disait tout le temps que, finalement, on ne peut être humain qu'en étant responsable aussi de cette terre. Le plus frappant dans tout ça, c'est qu'il mettait la culture au coeur de ses pensées, mais aussi de la culture révolutionnaire. »

« Protéger Cabral »

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Natif de Bissau, Nu Barreto avait 7 ans en 1973 lorsqu'Amilcar Cabral a été assassiné à Conakry. Figure de l'art contemporain, l'artiste s'interroge sur la fragilité des États et les trahisons des acteurs politique : « Cabral continue à représenter énormément de choses pour moi, parce que je suis un artiste qui s'occupe beaucoup de l'égalité. C'est vraiment ce qui reste à faire : le protéger. »

Protéger Cabral, comme si l'époque et ses violences sans fin mettaient à mal les idéaux du père de la révolution. Un argument supplémentaire pour mettre en avant cet immense penseur, estime Elisabeth Gomis, Directrice de la MansA. « C'est un personnage ambivalent parce qu'il est dans la lutte armée d'un côté et dans le même temps, c'est quelqu'un de profondément humain. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir un leader avec ces théories-là pour un peu emporter les foules », conclut-elle.

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