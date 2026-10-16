Afrique: Ligue des champions CAF - Le programme des préliminaires aller

Le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions africaine débute ce week-end, avec 32 clubs en course et avec l'entrée en lice des « gros » du continent. Le tenant du titre, Mamelodi Sundowns, ainsi que d'anciens champions d'Afrique comme l'Espérance de Tunis, le TP Mazembe et Orlando Pirates figurent parmi les principaux prétendants à la qualification. Les 16 équipes qualifiées à l'issue des matchs retour (23-25 octobre), disputeront la phase de groupes.
Programme et résultats
Vendredi 16 octobre 2026
El Merriekh Bentiu (Soudan du Sud) - Pyramids FC (Égypte)
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APR FC (Rwanda) - Zamalek SC (Égypte)
Star Sport Academy (Sierra Leone) - RS Berkane (Maroc)
Samedi 17 octobre 2026
CFFA (Madagascar) - Young Africans (Tanzanie)
African Stars (Namibie) - Orlando Pirates (Afrique du Sud)
TP Mazembe (RD Congo) - Club Africain (Tunisie)
Maghreb de Fès (Maroc) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)
15 de Agosto (Guinée équatoriale) - Simba SC (Tanzanie)
San Pedro FC (Côte d'Ivoire) - FC Nouadhibou (Mauritanie)
Dimanche 18 octobre 2026
Scotland FC (Zimbabwe) - Petro Atlético (Angola)
Rangers International (Nigeria) - MC Alger (Algérie)
Sidama Bunna (Éthiopie) - Al-Hilal Omdurman (Soudan)
Wiliete SC (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
Horoya AC (Guinée) - Al-Merrikh (Soudan)
Al-Swehly (Libye) - Espérance de Tunis (Tunisie)
Teungueth FC (Sénégal) - Colombe Sportive (Cameroun)