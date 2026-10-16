Sénégal: FILDAK 2026 - Ahmadou Alhaminou M. Lô place la souveraineté culturelle au coeur des priorités

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lô, a présidé, jeudi 15 octobre, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), la cérémonie officielle d'ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Dakar (FILDAK).

À cette occasion, il a réaffirmé les priorités de l'État pour promouvoir la lecture, renforcer les infrastructures documentaires et consolider la souveraineté culturelle du Sénégal.

Au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le chef du Gouvernement a officiellement lancé la 18e édition de la Foire internationale du livre de Dakar, en présence de plusieurs membres du Gouvernement. Placée sous le thème « Bibliothèque, Transmission, Souveraineté », cette édition met à l'honneur l'Égypte et rend hommage à l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, récemment disparu.

La mise d'une bibliothèque nationale

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Dans son discours, le Premier ministre a souligné l'importance stratégique du livre et des bibliothèques dans la construction d'une souveraineté culturelle durable. Pour lui, la promotion du savoir, la transmission des connaissances et l'accès à la lecture constituent des leviers essentiels pour former des citoyens éclairés et renforcer l'identité culturelle nationale.

Dans cette perspective, Ahmadou Alhaminou M. Lô a rappelé plusieurs chantiers prioritaires de l'État. Il s'agit notamment d'accélérer la concrétisation du projet de Bibliothèque nationale, de relancer les Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NEAS) et d'étendre le réseau des bibliothèques à l'ensemble du territoire. Ces orientations visent à faciliter l'accès des populations aux ressources documentaires et à soutenir la création et la diffusion du livre.

Le chef du Gouvernement a également insisté sur les enjeux liés aux mutations technologiques. Face à la progression du numérique et de l'intelligence artificielle, il a mis en avant la nécessité de développer l'esprit critique des jeunes afin de leur permettre de mieux appréhender les nouvelles formes d'accès à l'information et de production des connaissances.

Mobiliser la jeunesse autour du livre

À l'approche des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Premier ministre a par ailleurs invité les élèves, les étudiants et les familles à se rendre massivement à la FILDAK. Cet appel vise à faire de la foire un espace de découverte, de partage et de promotion de la lecture auprès de toutes les générations.

Avec cette 18e édition, la FILDAK entend ainsi contribuer au rayonnement du livre et de la culture, tout en plaçant les bibliothèques, la transmission du savoir et l'autonomie culturelle au cœur des enjeux de développement du Sénégal.