Afrique: 124 sénégalais parmi des migrants interceptés en mer

16 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Une pirogue transportant 200 migrants subsahariens, dont 124 ressortissants sénégalais, a été interceptée, jeudi 15 octobre, en mer par la Marine royale marocaine.

Selon l'Agence de presse sénégalaise (APS) qui rapporte l'information, un nombre important de femmes et de mineurs figurait parmi les personnes secourues au large des côtes marocaines. Cette présence souligne la vulnérabilité particulière de certaines catégories de migrants engagés dans des traversées maritimes périlleuses.

La situation des enfants demeure également préoccupante dans le sud du Maroc. Au cours du premier semestre 2026, des centaines de mineurs ont été recensés dans les centres d'hébergement de Bir-Gandouz et d'Argoub, selon les informations rapportées.

Ces nouvelles interceptions mettent en lumière les risques auxquels s'exposent les candidats à la migration irrégulière, notamment les femmes et les enfants, ainsi que les défis liés à leur prise en charge et à leur protection.

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