Ile Maurice: Un constable «giflé» par un ado

Un policier affecté au poste de Saint-Pierre déplore avoir été giflé par un adolescent de 17 ans lors d'une intervention au terminus d'autobus, le mercredi 14 octobre. Quatre jeunes ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire avant d'être remis à la Criminal Investigation Division (CID) de Moka.

Les faits se sont produits vers 11 h 30, alors que le constable, accompagné de deux policiers, intervenait à la gare d'autobus de Saint-Pierre. Les policiers ont remarqué une voiture dont le pare-brise était endommagé et qui se dirigeait vers Verdun.

Estimant la situation suspecte, le constable a intercepté la voiture. Le conducteur se serait d'abord présenté sous une fausse identité avant d'être identifié comme un jeune âgé de 17 ans. Selon la déposition du policier, lorsque celui-ci lui a demandé de descendre du véhicule, l'adolescent l'aurait giflé sur la joue gauche avec sa main droite. À la suite d'une enquête menée par les policiers de Saint-Pierre, quatre jeunes, âgés de 16 à 18 ans, ont été arrêtés et confiés aux enquêteurs de la CID de Moka.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Navish Fortuno, 18 ans, a été placé en détention au poste de police de Bel-Air-Rivière-Sèche. Les trois autres jeunes ont été autorisés à rentrer chez eux après enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir pris part au désordre la veille et d'avoir endommagé les infrastructures publiques.