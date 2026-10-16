Ile Maurice: Une nouvelle unité pour améliorer la prise en charge des urgences

L'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle, dispose désormais d'une nouvelle unité de traumatologie et d'urgence. Inaugurée le mercredi 14 octobre, en présence du ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, cette structure vise à améliorer la prise en charge des patients nécessitant une intervention médicale immédiate.

Lors de son intervention, le ministre a expliqué que ce projet, annoncé dans le cadre du dernier budget, permettra une meilleure organisation des services d'urgence. Auparavant, les patients étaient accueillis dans un même espace, compliquant le triage et entraînant parfois des retards dans les traitements.

Désormais, les patients seront orientés selon la gravité de leur état. Les victimes d'accidents graves et les personnes présentant des urgences médicales bénéficieront d'une prise en charge immédiate par des médecins formés, tandis que les autres seront dirigés vers les services appropriés.

Anil Bachoo a également évoqué le renforcement des effectifs médicaux, avec le recrutement annoncé de 100 médecins et de 25 spécialistes en avril. Il a souligné l'importance de réduire les délais d'intervention, notamment pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, pour lesquels chaque minute compte.

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Le ministre a aussi insisté sur l'amélioration du suivi des patients diabétiques afin de prévenir les complications graves, notamment des amputations. Le développement des services gériatriques dans les cinq hôpitaux régionaux figure également parmi les priorités du ministère pour mieux répondre aux besoins des personnes âgées.