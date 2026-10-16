Ile Maurice: Le gouvernement brandit la loi antiterroriste

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a fait transmettre hier à la presse un message sonore destiné à la nation, à la suite des tensions qui ont secoué plusieurs régions du pays ces derniers jours. Il a fait état d'un retour progressif au calme, tout en annonçant la poursuite des opérations policières contre les fauteurs de troubles et les réseaux de drogue soupçonnés d'être à l'origine de ces violences.

«Je suis content de vous dire que la nuit de mercredi s'est déroulée bien plus calmement», a déclaré le chef du gouvernement. Il a remercié les Mauriciens qui ont respecté le couvre-feu dans l'ordre et la discipline, ainsi que les forces de l'ordre pour leur mobilisation et leur efficacité renforcée sur le terrain.

Selon Navin Ramgoolam, des tentatives de provoquer des désordres ont été signalées dans moins de dix localités. Ces incidents ont toutefois été maîtrisés par les forces de l'ordre. Au total, 26 personnes ont été arrêtées pour violation du couvre-feu. Le Premier ministre s'est dit soulagé qu'aucun mineur ne figure parmi les personnes interpellées. Le chef du gouvernement a également annoncé que les autorités concernées envisagent de poursuivre les auteurs des violences en vertu de la Prevention of Terrorism Act, la législation antiterroriste.

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Abordant les enquêtes en cours, Navin Ramgoolam a directement pointé du doigt les barons de la drogue, qu'il accuse d'être à l'origine des troubles survenus dans le pays. Selon lui, ces réseaux criminels auraient notamment utilisé des enfants pour servir leurs intérêts. Il a affirmé que la police et les forces spéciales poursuivent leurs investigations afin d'identifier les responsables de ces actes. Plusieurs arrestations et démantèlements de réseaux de drogue ont déjà eu lieu, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a adressé un avertissement ferme aux trafiquants : «Pa pou ena okenn repi pou bann marsan ladrog. Pena plas kot zot pou kapav kasiet.» Il a insisté sur la détermination du gouvernement à poursuivre cette lutte. Il a assuré que les opérations engagées ne s'arrêteront pas tant que tous les trafiquants de drogue visés par les enquêtes n'auront pas été arrêtés et placés derrière les barreaux.

Le Premier ministre a également tenu à remercier les citoyens qui se sont mobilisés dans leurs quartiers et au sein de leurs familles pour prévenir de nouveaux actes de violence. Il a salué leur contribution au maintien du calme durant cette période de tensions.

Enfin, Navin Ramgoolam a annoncé qu'il ferait de nouveau le point sur l'évolution de la situation dans le pays aujourd'hui.