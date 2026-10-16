Ile Maurice: Une nuit calme sous haute surveillance

La soirée du mercredi 14 octobre s'est déroulée sans tension majeure à travers l'île. Le dispositif policier renforcé et le couvre-feu, en vigueur de 20 h 30 à 5 heures, ont encadré cette nuit placée sous haute surveillance.

Dès le début de la soirée, les forces de l'ordre étaient déployées dans plusieurs régions. Patrouilles mobiles, unités de la Special Mobile Force (SMF), de la Special Support Unit (SSU) et équipes d'intervention rapide ont quadrillé le territoire. Dans la nuit, le bruit de l'hélicoptère de la police, engagé dans des patrouilles aériennes, s'est également fait entendre dans plusieurs localités.

En parallèle, les policiers de proximité ont rencontré des représentants des communautés dans les différentes divisions. Ces échanges visaient à rappeler les dispositions du couvre-feu, à encourager la retenue et à favoriser le partage d'informations avec les forces de l'ordre. À Fond-du-Sac et à Notre-Dame, notamment, des habitants se sont mobilisés pour protéger leur localité, dans un climat où le retour au calme reste une priorité.

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Quelques incidents ont néanmoins été signalés. À Gros-Cailloux, à Petite-Rivière, un homme a obstrué la route avant d'être rapidement arrêté par la police. À Amaury, un feu impliquant des débris a été signalé le long de la route principale. Les policiers sont intervenus pour éteindre l'incendie, sans trouver de personnes sur place.

Selon le bilan policier, 26 personnes ont été arrêtées, dont une mineure de 16 ans et une femme. Les infractions concernent notamment le non-respect du couvre-feu et la participation à une émeute. Une personne a également été arrêtée pour port d'arme offensive. Six personnes ont été placées en détention et devaient comparaître devant les cours de district hier.

Hier matin, la police indiquait que toutes les routes étaient praticables et qu'aucune obstruction ne subsistait. Le couvre-feu a repris hier soir à 20 h 30.