Ile Maurice: Élodie Thomas - Les premiers pas d'une battante

Hier, ses premiers pas avec un déambulateur ont apporté un nouvel espoir à ses proches. Six jours après avoir été blessée par balle à Camp-Levieux, Élodie Thomas, 27 ans, continue de montrer des signes encourageants de rétablissement. Le ministre de la Santé et du bien-être, Anil Bachoo, a annoncé que la jeune femme avait réussi à marcher à l'aide d'un déambulateur dans la matinée. Elle peut désormais boire normalement et bouger correctement ses bras et ses jambes. Des progrès significatifs après une intervention chirurgicale particulièrement délicate.

Une vidéo montrant Élodie Thomas faisant quelques pas à l'aide d'un déambulateur a également apporté un immense soulagement à sa famille. Son époux, Jonathan Thomas, qui a pu lui rendre visite dans la journée, n'a pas caché son émotion en découvrant les progrès réalisés par sa femme. «Lorsque je suis parti voir Élodie, elle avait le sourire en me voyant. Elle m'a même fait une blague. Elle m'a dit : il était temps que tu coupes tes cheveux. C'est une véritable joie qu'on a actuellement. Je sais que tout le monde à travers l'île Maurice et à travers le monde a prié pour la guérison d'Élodie, toutes religions confondues. Elle est consciente. Elle arrive à marcher, à boire de l'eau et elle reconnaît sa famille. Donc, son esprit est là.»

Jonathan Thomas a également partagé un message écrit par son épouse sur un morceau de papier, dans lequel elle exprime sa reconnaissance envers toutes les personnes qui la soutiennent depuis le drame : «Mersi lafami pou kouraz zot donn mwa, mo priye toulezour pou bien vit, mo promet zot.»

Fausses informations

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Face aux rumeurs et fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant l'état de santé d'Élodie Thomas, Anil Bachoo a tenu à rétablir les faits. Il a condamné la diffusion de publications trompeuses et a appelé la population à se fier aux informations officielles. Il a insisté sur la nécessité de respecter la confidentialité médicale et l'intimité de la jeune femme durant sa convalescence.

Les visites restent limitées à son époux et ses parents afin de réduire les risques d'infection. Malgré les progrès observés, Élodie Thomas demeure sous surveillance médicale. Son retour à domicile dépendra de l'évolution de son état et de l'avis des médecins. Les progrès réalisés hier ont suscité une vive émotion parmi ses proches. Eric Ramasawmy, son oncle, s'est dit heureux de la voir consciente, capable de marcher et de reconnaître ses proches. Il a tenu à remercier tous ceux qui ont prié pour son rétablissement.

De son côté, Anil Bachoo a salué le travail des équipes médicales mauriciennes et indiennes, qui ont collaboré étroitement. Pour Jonathan Thomas et leur fille de deux ans, chaque nouvelle amélioration nourrit l'espoir de voir bientôt Élodie retrouver son foyer.

Une opération de sept heures

Pour rappel, Élodie Thomas, blessée par balle à Camp Levieux le 9 octobre, a été transférée de l'hôpital Victoria à celui de Dr A. G. Jeetoo. Une équipe médicale indienne de 13 membres est venue assister les spécialistes mauriciens. Le 12 octobre, elle a subi une opération de sept heures pour extraire la balle logée dans sa nuque. Une IRM réalisée mardi a donné des résultats rassurants. Mercredi, elle pouvait déjà s'asseoir et n'avait plus besoin de respirateur artificiel.