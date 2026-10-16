Sénégal: Sonatel - Les actionnaires approuvent le fractionnement de l'action

L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Sonatel, réunie le 08 octobre, a approuvé le fractionnement de l'action selon un ratio de 1 pour 10, ainsi que la modification corrélative des statuts. L'information a été rendue publique par la société de télécommunication dans un communiqué de presse.

«Chaque action ancienne sera remplacée par 10 actions nouvelles. Le nombre total d'actions passera ainsi de 100 millions à 1 milliard, tandis que le capital social restera inchangé à 50 milliards de FCFA », explique Sonatel.

Cette opération, ajoute la même source, vise à rendre l'action Sonatel plus accessible et à élargir la base d'actionnaires. Elle est sans incidence sur la part détenue par chaque actionnaire dans le capital ni sur la valeur théorique totale de son portefeuille au moment du fractionnement, hors évolution du cours de bourse.

Ainsi, le vendredi 23 octobre 2026, sera la dernière cotation de l'action sur la base de l'ancienne valeur nominale.

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Lundi 26 octobre 2026, coïncide avec l'ouverture du marché : prise d'effet du fractionnement et première cotation de l'action Sonatel (Snts) fractionnée. Chaque actionnaire recevra automatiquement 10 actions nouvelles pour chaque action ancienne détenue.

Concernant le traitement des positions, renseigne le communiqué, l'ajustement sera effectué automatiquement par les dépositaires centraux / banques teneurs de compte, sans démarche à accomplir par les actionnaires.

Sonatel informe que le cours de référence ajusté, il sera communiqué par la Brvm dans un avis publié au Bulletin officiel de la Côte.

Le fractionnement sera réalisé sans frais ni formalités pour les actionnaires.

Pour toute information complémentaire, les actionnaires peuvent contacter leur société de gestion et d'intermédiation (Sgi) ou la Direction des relations investisseurs de Sonatel : relation.investisseurs@orange-sonatel.com