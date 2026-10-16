Sénégal: Loi de finances 2027 - Les autorités accordent la priorité au capital humain avec 39% des crédits budgétaires

Le projet de loi de finances (Lfi) 2027 du Sénégal accorde une place prépondérante au capital humain et à l'équité sociale, conformément aux priorités de l'Agenda national de transformation. L'axe 2 du plan national de développement concentre 2 392,3 milliards de francs Cfa, soit 39% des crédits ouverts hors intérêts sur la dette, devant l'économie compétitive et la gouvernance.

Cette orientation traduit la priorité accordée par les autorités sénégalaises au financement de l'éducation, de la protection sociale et de la santé.

Dans le détail, les allocations prévues pour l'axe 2 se répartissent entre l'enseignement, qui mobilise la plus grande enveloppe avec 1 477,7 milliards de francs Cfa, la protection sociale (505 milliards), la santé (341,15 milliards), ainsi que les loisirs, la culture et le culte (68,442 milliards).

Cette répartition place les secteurs sociaux au cœur des arbitrages budgétaires de 2027. L'effort consenti en faveur de l'enseignement représente notamment une part importante des ressources allouées à cet axe, tandis que les crédits destinés à la protection sociale et à la santé visent à répondre aux besoins des populations.

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L'économie compétitive en deuxième position

Derrière le capital humain, l'axe 1, consacré à l'économie compétitive, arrive en deuxième position avec 1 831,518 milliards de francs Cfa, soit 30% des crédits hors dette. Il est suivi de l'axe 4, relatif à la bonne gouvernance et à l'engagement africain, qui mobilise 1 442,578 milliards de francs Cfa, représentant 24% des crédits.

Au sein de cet axe, la défense, l'ordre et la sécurité publics bénéficient d'une enveloppe de 694,452 milliards de francs Cfa. L'axe 3, consacré à l'aménagement et au développement durable, ferme la marche avec 393,213 milliards de francs Cfa, soit 6% des crédits ouverts hors dette.

Cette hiérarchie budgétaire met ainsi en évidence la volonté des autorités de faire du développement du capital humain un levier central de la transformation économique et sociale, tout en maintenant des allocations significatives pour la compétitivité de l'économie, la sécurité et le développement territorial.

Des recettes budgétaires prévues à plus de 5 653 milliards de francs Cfa

Sur le plan des ressources, les recettes internes du budget général sont projetées à 5 452,6 milliards de francs Cfa pour 2027. A celles-ci s'ajoutent 201,3 milliards de francs Cfa de recettes externes, constituées de dons budgétaires et de dons en capital. Au total, les recettes du budget général sont ainsi estimées à 5 653,9 milliards de francs Cfa.

La répartition des crédits par axe, calculée hors intérêts sur la dette, fait ressortir une priorité budgétaire nette en faveur du capital humain et de l'équité sociale. L'enjeu sera désormais de traduire ces allocations en résultats concrets, notamment en matière de qualité de l'enseignement, d'accès aux soins, de protection sociale et d'amélioration des conditions de vie des populations.