Le nouveau Directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), Amadou Diallo a pris fonction le 15 octobre 2026 en remplacement de Modou Mbène Guèye.

Lors de la cérémonie d'installation, M. Diallo plus connu sous le nom de Nafaya s'est engagé à renforcer la compétitivité des entreprises notamment les Pme-Pmi. Il affirme avoir mesuré pleinement la charge de la mission qui lui est confiée car, pour lui, diriger l'Asepex, c'est contribuer, à travers l'action publique, au développement de notre économie, à la compétitivité de nos entreprises, à la valorisation du savoir-faire sénégalais et à la création d'opportunités entrepreneuriales, d'affaires et d'emplois pour notre Jeunesse.

Il a indiqué que l'Asepex a une responsabilité particulière dans la nouvelle dynamique engagée par les autorités. «Cette responsabilité tient en une conviction simple : la souveraineté économique ne peut être durable que si elle repose sur des entreprises fortes, compétitives, innovantes et capables de conquérir les marchés sous régionaux, régionaux et internationaux », a déclaré le nouveau patron de l'Asepex.

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«Notre mission sera donc orientée vers l'entreprise sénégalaise, notamment, vers les Pme et les Pmi, afin de renforcer leur compétitivité et d'accroître leur capacité à conquérir durablement les marchés extérieurs », a expliqué Amadou Diallo qui est le maire de la commune de Mampatim dans le département de Kolda.

Il a fait savoir que son objectif est de faire passer notre économie d'une logique dans laquelle, nous exportons principalement des ressources ou des produits faiblement transformés vers une logique, où, nous exportons davantage de produits finis, transformés et à forte valeur ajoutée. « L'ambition est donc claire : faire davantage du Sénégal, un pays de production, de transformation, d'innovation et d'exportation », a affirmé Amadou Diallo.

Selon ce dernier, l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constitue une opportunité d'amélioration de la compétitivité des exportations sénégalaises, dans un contexte où la concurrence sera davantage accrue. Le patron de l'Asepex a relevé qu'actuellement, 28,9 % des exportations sénégalaises sont destinées à l'Afrique, pour une valeur de 1 680 milliards de FCFA en 2025 selon les statistiques de l'Ansd.

«Nous travaillerons avec l'appui de l'État notamment les ministère du commerce et de l'industrie notre ministère de tutelle et de nos partenaires pour mettre en place toutes les mesures d'accompagnement requises afin de permettre à nos entreprises de conquérir de nouvelles parts de marché au-delà des marchés traditionnels de l'Uemoa et de la Cedeao », a indiqué Amadou Diallo.

M. Diallo compte continuer à soutenir la valorisation de nos produits à partir des pôles territoires, tout en encourageant l'innovation et l'émergence de nouveaux produits et de nouveaux services pour diversifier les marchés. «Nous continuerons à accompagner nos entreprises afin qu'elles puissent mieux respecter les normes internationales et accéder plus facilement aux marchés extérieurs. La promotion du « Made in Sénégal » occupera également une place centrale dans cette dynamique », s'est engagé le Directeur général de l'Asepex.