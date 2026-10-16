Sénégal: Dialogue social - Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou LO demande un moratoire de trois mois sur les grèves

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO, a appelé les partenaires sociaux à privilégier la concertation et annoncé la mise en place, dès décembre 2026, de comités de dialogue social dans tous les ministères. Cette démarche intervient alors que le suivi du Pacte national de stabilité sociale fait état d'un taux de réalisation de 71 % des engagements des parties.

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO, a demandé aux organisations syndicales d'observer un moratoire de trois mois sur les grèves annoncées, tout en réaffirmant la volonté de l'État de respecter ses engagements. Il s'exprimait jeudi 15 octobre 2026, au Building administratif Président Mamadou DIA, lors d'une réunion du Comité de pilotage tripartite du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

La rencontre a réuni des membres du Gouvernement, des représentants du patronat et des organisations syndicales autour de l'état d'avancement des engagements pris dans le cadre de ce pacte. Selon le dispositif de suivi-évaluation présenté à cette occasion, le taux de réalisation des engagements du Gouvernement et des partenaires sociaux s'établit à 71 %.

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Face aux tensions sociales, le chef du Gouvernement a invité les différentes parties à privilégier le dialogue afin de parvenir à des solutions concertées. Il a assuré que les engagements de l'État seraient scrupuleusement respectés, en tenant compte du rétablissement des moyens nécessaires à leur mise en œuvre.

Le Premier ministre a également demandé aux syndicats de privilégier la concertation plutôt que le recours à une grève générale, en proposant un moratoire de trois mois pour donner davantage de temps aux discussions et à la recherche de solutions.

Pour renforcer ce dispositif, Ahmadou Alhaminou Mohamed LO a annoncé la mise en place, dès décembre 2026, de comités de dialogue social dans l'ensemble des ministères. Cette mesure vise à consolider les mécanismes de concertation entre l'administration et les partenaires sociaux et à favoriser le règlement des différends en amont.

Ces annonces s'inscrivent dans la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, qui repose sur l'engagement des pouvoirs publics, des organisations syndicales et du patronat à promouvoir un climat social apaisé.