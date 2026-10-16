Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La SONAGED déploie «Terrou JOJ»

À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, qui se tiendront du 31 octobre au 15 novembre, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) intensifie ses opérations de propreté urbaine.

Dans la nuit du 15 octobre, à la Place de l'Indépendance, la SONAGED a mobilisé un dispositif exceptionnel d'agents pour lancer l'opération « Terrou JOJ », avec l'ambition de contribuer à faire de Dakar une vitrine accueillante pour cet événement historique.

La préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 entre dans sa phase décisive. Ce rendez-vous sportif mondial, une première sur le continent africain, impose des exigences élevées en matière d'organisation, de logistique, de sécurité et de salubrité. Dans ce dispositif, la propreté des espaces publics constitue un enjeu majeur, tant pour l'accueil des délégations. C'est dans cette perspective que la SONAGED a lancé, jeudi 15 octobre, à partir de 23 h 30, l'opération «Terrou JOJ» à la Place de l'Indépendance.

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Pour cette opération, un dispositif de grande ampleur a été mobilisé. Au total, 1 000 agents de propreté seront déployés, avec l'appui d'une flotte d'équipements comprenant notamment des camions, des pelles, des polybennes, des bennes à ordures, des tricycles, des grues élévatrices et des balayeuses mécaniques. «Cette mobilisation traduit la volonté de renforcer les capacités opérationnelles de la société afin de répondre aux besoins spécifiques liés à l'organisation des JOJ», souligne le Directeur général de la Sonaged, Babacar Abba Mbaye, venu procéder au lancement officiel.

À la tête de la SONAGED depuis le 2 octobre 2026, Babacar Abba Mbaye entend inscrire son action dans une dynamique opérationnelle. Le nouveau directeur général s'est engagé dans le suivi des activités de terrain, multipliant les visites et les déplacements pour apprécier directement l'état d'avancement des opérations.

«Cette présence sur le terrain illustre l'importance accordée à la supervision des équipes et à l'exécution des missions assignées à la société. À l'approche d'un événement dont les exigences dépassent le seul cadre sportif, la capacité de la SONAGED à coordonner ses ressources humaines et matérielles sera déterminante pour assurer la continuité des opérations de nettoiement», a-t-il dit.

L'enjeu est d'autant plus important que les Jeux ne se limitent pas aux enceintes sportives. Les espaces publics, les axes de circulation et les lieux de rassemblement participeront également à l'expérience des visiteurs et à la perception de Dakar.

La propreté, une responsabilité collective

Au-delà du déploiement de ses équipes, la SONAGED souhaite également associer les citoyens à cet effort collectif. L'application SETAL MA est mise à contribution pour permettre aux usagers de signaler les points nécessitant une intervention, en scannant le code QR figurant sur l'affiche de l'opération.

Présentée par le directeur général comme un « appui citoyen de propreté », cette démarche vise à renforcer la remontée des informations du terrain et à encourager une participation active des populations à l'amélioration du cadre de vie, souligne-t-il. La campagne s'articule autour de deux messages : « La propreté partout, par tous et pour tous » et «Dakar plus propre, ensemble».

À travers «Terrou JOJ», la SONAGED entend donc conjuguer intervention opérationnelle, présence de proximité et mobilisation citoyenne. Pour Babacar Abba Mbaye, l'objectif est de renforcer les opérations de propreté afin d'offrir aux participants et aux visiteurs un environnement propre et accueillant.