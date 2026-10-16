Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi clôture la formation des encadreurs d'académies dans le cadre du partenariat RDC-Monaco

La formation des encadreurs d'académies de football, organisée dans le cadre du partenariat entre la RDC et l'AS Monaco, s'est clôturée jeudi 15 octobre au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Les participants ont reçu leurs brevets de participation des mains du président de la République, Félix Tshisekedi.

Pendant trois jours, des éducateurs et entraîneurs venus de plusieurs provinces du pays ont bénéficié d'une session de renforcement des capacités axée sur l'encadrement des jeunes talents, selon les méthodes de travail du club monégasque.

À l'issue de cette formation, le directeur technique national, Médard Lusadisu, s'est réjoui de cette initiative qu'il considère comme une opportunité de remise à niveau pour les éducateurs congolais.

« Cette formation constitue un cadre qui permet à nos éducateurs de se recycler. C'est une remise à niveau qui leur permettra de devenir des ambassadeurs de la philosophie de travail de Monaco. Les enfants congolais et les talents du pays bénéficieront ainsi d'un meilleur encadrement et pourront s'inspirer de cette philosophie. C'est très important, car cela contribuera à améliorer leur formation », a-t-il expliqué.

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Pour Médard Lusadisu, cette transmission de compétences devrait avoir un impact direct sur la qualité de la formation des jeunes footballeurs congolais et favoriser, à terme, un meilleur développement des talents à la base.

De son côté, Sadra Makondele, sélectionneuse des Léopards dames de moins de 20 ans, a salué l'initiative tout en estimant que la durée de la formation était insuffisante au regard des nombreux thèmes à aborder.

« On apprend chaque jour, et chacun va forcément tirer profit de cette expérience. Cependant, trois jours ne suffisaient pas pour tout assimiler. Le formateur est arrivé avec un programme déjà élaboré. Je pense qu'il a également identifié certaines difficultés auxquelles sont confrontés les entraîneurs congolais. J'espère qu'il y aura d'autres opportunités permettant de consacrer davantage de temps à l'approfondissement de certains aspects », a-t-elle indiqué.

Parmi les bénéficiaires, Chila Luambo Makiadi, entraîneur de la The Goat Academy, une académie de football basée à Kinshasa, affirme avoir beaucoup appris au cours de cette formation.

« J'ai d'abord appris comment mieux encadrer les enfants, comment interagir avec eux et comment organiser leurs séances d'entraînement. J'ai également pris conscience de certaines erreurs que je commettais régulièrement », a-t-il témoigné.

L'entraîneur cite notamment les règles liées à la gestion et à la sécurité des jeunes joueurs.

« On ne doit jamais quitter les lieux avant les enfants. L'entraîneur doit toujours s'assurer que tous les enfants sont en sécurité. Lorsqu'il est seul à assurer l'encadrement, il doit être le dernier à partir afin de vérifier que personne n'est resté derrière », a-t-il ajouté.

Cette formation de trois jours a réuni plus d'une centaine d'entraîneurs et d'encadreurs d'académies de football. Elle marque une nouvelle étape dans la coopération sportive entre la RDC et Monaco, avec pour ambition de renforcer les compétences des encadreurs et d'améliorer la formation des jeunes footballeurs congolais.