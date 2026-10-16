Congo-Kinshasa: L'Union sacrée salue l'action des casques bleus et des FARDC à Djugu

Les partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation en Ituri ont salué, jeudi 15 octobre 2026 à Bunia, les efforts conjoints des Casques bleus de la MONUSCO et des Forces armées de la RDC (FARDC) pour faire face aux violences armées dans le territoire de Djugu.

Cette reconnaissance intervient alors que ces formations politiques expriment leur soutien à la sécurisation des civils dans le territoire de Djugu, touché par une recrudescence des violences armées.

Au sortir d'une réunion avec le chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, les représentants de la plateforme présidentielle ont dressé un état des lieux de la situation sécuritaire, marquée ces derniers jours par des attaques de groupes armés dans le territoire de Djugu.

Tout en saluant l'accompagnement des forces onusiennes et de l'armée régulière, l'Union sacrée a formulé un appel direct à la milice Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga, l'exhortant à abandonner les armes et à s'engager dans la dynamique de paix en cours.

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Maître Lucien Loteni, vice-président des partis politiques membres de l'Union sacrée en Ituri, insiste sur la nécessité d'une synergie populaire avec les services de défense :

« Nous avons demandé à la MONUSCO de pouvoir exécuter le mandat qu'elle a signé avec le gouvernement congolais afin de protéger la population civile qui est aujourd'hui victime. Les groupes armés sont en train de tuer, de massacrer ».

Tout en qualifiant ces exactions d'inacceptables pour les habitants, il a également exhorté la population locale à épauler activement l'armée et les Casques bleus en leur transmettant des informations fiables et en signalant la présence de malfrats, en particulier autour des sites de déplacés.