Congo-Kinshasa: Le gouvernement interdit les activités de 13 partis politiques, dont le PPRD et le LGD

Le gouvernement congolais a ordonné l'interdiction immédiate des activités de treize partis et formations politiques sur l'ensemble du territoire national, selon un message officiel signé, jeudi 15 octobre, par le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani.

Dans cette note adressée aux autorités administratives, sécuritaires et de renseignement, le ministère de l'Intérieur demande la mise en oeuvre « sans faille » de cette mesure dans toutes les juridictions concernées, sans préciser toutefois le motif ayant conduit à l'interdiction de ces treize formations politiques.

Au premier rang des formations visées figure le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), formation politique de l'ancien président Joseph Kabila. Le document cite également plusieurs autres partis, dont Leadership et Gouvernance pour le Développement (LGD) de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo.

Treize partis concernés

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Outre le PPRD et le LGD, la décision concerne notamment :

Piste Émergence (PISTE-E) ;

Alliance pour l'Alternance et le Progrès (AAP) ;

Union Démocratique Africaine Originelle (UDA Orgi) ;

Mouvement du Peuple Congolais pour la République (MPCR) ;

Alliance des Travaillistes pour le Développement (ATD) ;

Parti national pour la nouvelle énergie du Congo (PNEL) ;

Mouvement Lumumbiste Progressiste (MLP) ;

Union des Patriotes Congolais (UPC) ;

Action pour la Dignité du Congo et de son Peuple (ADCP) ;

Convention des Fédéralistes pour la Démocratie Chrétienne (COFEDEC) ;

Actions Alternatives pour la Renaissance du Congo (AARC).

Une décision dans un contexte politique tendu

Cette mesure intervient dans un climat politique marqué par les débats suscités par la création récente du Front pour la refondation de la nation (FRN), une nouvelle plateforme annoncée par l'ancien président Joseph Kabila.

Depuis cette annonce, plusieurs acteurs politiques et institutions ont exprimé leurs inquiétudes quant aux implications de cette initiative sur la situation sécuritaire et politique du pays.