Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 161 femmes rurales sensibilisées aux cancers du sein et du col de l'utérus à Bunyakiri

Cent soixante et une femmes rurales de la chefferie de Buloho, dans le territoire de Kalehe, ont été sensibilisées jeudi 15 octobre à la prévention des cancers du sein et du col de l'utérus.

Organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, cette rencontre a également permis de mettre en lumière les difficultés persistantes d'accès aux soins de santé pour les habitantes de Bunyakiri.

Venus de plusieurs groupements de Bunyakiri, les participants ont pris part à des séances d'échanges animées par les experts médicaux Dr Freddy Mwaruro et Chinamula Zihindula Espoir, consultants auprès du Club des Filles Reporters RDC (CFR RDC). Les discussions ont mis l'accent sur l'importance du dépistage précoce des pathologies féminines majeures.

Les femmes ont appris à identifier elles-mêmes les signes d'alerte pouvant les amener à consulter un médecin notamment une boule dans le sein qui doit attirer leur attention.

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Au-delà des questions sanitaires, l'événement a mis en exergue la vulnérabilité quotidienne des femmes dans cette partie du Sud-Kivu. Maliyetu Mumata, responsable au sein du CFR RDC, a vivement dénoncé les obstacles majeurs entravant l'accès aux structures de soins de santé ; le manque de soutien institutionnel et financier aux initiatives économiques féminines ; ainsi que les difficultés structurelles d'obtention de crédits pour les activités agricoles.

Malgré ce tableau difficile, elle a exhorté les femmes et les jeunes filles à s'informer activement sur leurs droits sanitaires et économiques.

Appel à l'action des partenaires et des autorités

Merveille Bakakulya, représentante du CFR RDC, a pour sa part interpellé les autorités provinciales, les organisations humanitaires et les partenaires au développement.

Elle a plaidé pour un renforcement de l'aide humanitaire et structurelle en faveur des femmes rurales, en particulier les personnes déplacées et celles ayant subi des violences.

Pour l'organisation, l'amélioration durable des conditions de vie des femmes à Bunyakiri demeure indissociable d'un meilleur accès à la santé publique et aux financements de leurs activités génératrices de revenus.