Congo-Kinshasa: 2 morts et déplacement de population après des affrontements FARDC-Wazalendo à Nyunzu

Un climat de vive tension règne dans le village de Lengwe, situé à plus de 80 km de Nyunzu centre, (Tanganyika). Des affrontements armés ont éclaté mardi 13 octobre entre des militaires des FARDC et des combattants Wazalendo, faisant deux morts et un blessé dans les rangs des miliciens, selon des sources locales.

Ces violences ont entraîné un exode massif de la population locale, tandis qu'aucune réaction officielle n'a encore été enregistrée.

D'après les témoignages recueillis sur place, l'incident trouve son origine dans un différend lié à l'exploitation minière. Des ressortissants chinois, en provenance de la carrière de Kaundwe située à 12 km de Lengwe centre, transportaient une cargaison de lingots d'or.

Des éléments Wazalendo ont intercepté le véhicule en exigeant l'ouverture de la cargaison. Les militaires des FARDC, affectés à la protection des expatriés, se sont opposés à cette injonction, déclenchant une vive dispute qui a rapidement dégénéré en échanges de tirs.

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Un habitant de Lengwe rapporte le déroulement des faits :

« A la base de ces affrontements, les Chinois provenaient de la carrière de Kaundwe a 12 km de Lengwe centre avec une cargaison des lingots d'or, alors les Wazalendo ont bloqué le passage du véhicule en exigeant aux chinois d'ouvrir cette cargaison. Les Chinois sont gardés par des militaires qui se sont opposés à cette exigence des Wazalendo. Une dispute s'en est suivi et qui a dégénérée quelque temps après ».

Fuite des habitants vers les villages voisins

Le bilan provisoire fait état de deux morts et d'un blessé du côté des Wazalendo. Face aux déflagrations d'armes et à la persistance d'une tension palpable, la quasi-totalité des habitants de Lengwe a déserté la localité.

Les ménages déplacés ont trouvé refuge dans des villages environnants, notamment à Mbulula, Kabeya Mayi et Tshulumba. La société civile du territoire de Nyunzu appelle à une intervention urgente des autorités pour restaurer l'ordre public et sécuriser la zone.